Ley de Cuidados: Cámara aprueba proyecto, pero deberá resolverse en comisión mixta

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Sin embargo, la iniciativa deberá ser revisada por una comisión mixta, luego de que dos artículos con quórum calificado no alcanzaran los votos necesarios.

El proyecto —una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno— busca promover la autonomía, prevenir la dependencia y dignificar el trabajo de las cuidadoras y cuidadores, quienes históricamente han realizado labores invisibilizadas y mayoritariamente no remuneradas. Según el Ejecutivo, se trata de una de las primeras leyes a nivel internacional que “reconoce el derecho al cuidado como el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado”.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó que las dos disposiciones que no lograron el quórum requerido se refieren a la creación del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados y a la norma que regula la supervisión de los servicios y programas del sistema.

“Requerían 76 votos (…) que lamentablemente no estuvieron”, señaló, confirmando que el proyecto continuará su tramitación en comisión mixta.

A pesar del traspié, Toro destacó el amplio respaldo político: “Ha sido un proyecto tramitado con una amplia transversalidad (…) salvo una bancada que cuesta entender por qué se ha opuesto sistemáticamente al proyecto, en todos los sectores ha habido apoyos”.

Así, la secretaria de Estado insistió en la urgencia de avanzar y sostuvo que “durante años, las cuidadoras y cuidadores han cuidado en soledad, han sacrificado proyectos de vida y disminuido sus ingresos. Lamentamos que, en un contexto quizás electoral, no se haya logrado el acuerdo hoy”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recordó que esta política pública tiene un desarrollo de larga data: “Primero en el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, con la creación de las primeras redes locales de apoyo y cuidado, luego con su paso a un Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado durante el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera y hoy con esta expansión ambiciosa que hemos tenido desde el año 2022”.

“Partimos el 2022 con menos de 100 comunas y vamos a entregar el gobierno con más de 200”, destacó Orellana.

La ministra también respondió a críticas de la oposición sobre una supuesta mayor burocracia: “Hoy las cuidadoras deben enfrentar al menos tres tipos de calificaciones distintas en servicios públicos”, dijo, y enfatizó que actualmente existen “más de 50 programas descoordinados” que requieren articulación para un acceso más eficiente.

“Ya no golpearemos puerta tras puerta”

Las organizaciones de cuidadoras siguieron atentamente la votación. Carolina Lizama, quien cuida a cuatro personas —dos con dependencia severa, una persona postrada y dos personas autistas— valoró el avance del proyecto.

“Ha sido un trabajo arduo, de más de un año y medio”, afirmó. Además, subrayó el cambio que la ley puede significar en la vida cotidiana de quienes cuidan: “Ya no nos va a tener golpeando puertas, una tras otra, en CESFAM, hospitales o municipalidades”.

Lizama también enfatizó que el proyecto no invade la vida familiar, como sostuvo el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sino que busca facilitarla: “No es que el gobierno se va a meter en las familias, es darnos posibilidades de cuidar con dignidad a las personas cuidadas”.

El proyecto define como titulares del derecho al cuidado a niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores; personas con dependencia; y quienes cuidan, tanto de manera remunerada como no remunerada.

El Ejecutivo espera que la comisión mixta se conforme “a la brevedad”. En ese sentido, Orellana anticipó que “vamos a hacer todos los esfuerzos para que se constituya lo antes posible”, recordando que “más de un millón de personas no pueden esperar a que se empiece todo de nuevo”.