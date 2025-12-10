María Corina Machado y el Nobel de la Paz: un galardón en el ojo del huracán geopolítico

En medio de un clima de especulaciones, expectación e informaciones contradictorias, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, confirmó que se encuentra camino a Oslo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento llega en el momento quizá más tenso para Venezuela en las últimas décadas, tras convertirse en epicentro del huracán geopolítico y mediático internacional.

Durante la mañana de este miércoles, funcionarios del Instituto Nobel aseguraban desconocer su paradero, aumentando el misterio que ha rodeado a Machado desde hace más de un año. Sin embargo, tras horas de incertidumbre, se confirmó finalmente que está a salvo y de camino a Oslo donde se realizó la ceremonia. Un viaje que —según el propio Comité Noruego— se realizó bajo una situación de peligro extremo. Pese a ello, se anunció que no lograría llegar a tiempo a la ceremonia principal, aunque sí llegaría a la ciudad durante el día.

En un audio difundido por el comité, Machado señaló que tuvo que “pasar por muchas cosas” y que “mucha gente arriesgó su vida” para hacer posible su salida.

Su paradero se mantiene en reserva desde agosto de 2024, luego de que recibiera reiteradas amenazas que la obligaron a vivir en la clandestinidad.

Por ello, fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en nombre de su madre y leyó el discurso que ella había escrito. Un texto cargado de emotividad y simbología donde expresó su “infinita gratitud” por el reconocimiento otorgado a la lucha del pueblo venezolano por la verdad, la libertad y la paz. Dedicó el premio a los “héroes anónimos” que sostienen la resistencia democrática, a quienes han sido encarcelados, torturados, desaparecidos y a quienes tuvieron que abandonar su país.

En su discurso, hizo un repaso por la historia reciente de Venezuela, recordando que alguna vez fue considerada la democracia más estable de América Latina, hasta que —según sus palabras— fue “desmantelada”. Aunque evitó mencionar directamente a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro, acusó al Estado venezolano de haber fusionado su poder con el crimen organizado y grupos terroristas internacionales. Denunció además la “herida abierta” de la emigración masiva.

A la ceremonia asistieron líderes internacionales como Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa y el excandidato venezolano Edmundo González, además de representantes chilenos como Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera.

En su discurso de apertura, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, pidió a Nicolás Maduro aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar, señalando que esa es la voluntad del pueblo venezolano.

Pero el Nobel de Machado llegó acompañado de un intenso debate. No sólo porque el país está hoy bajo el foco global tras la decisión de Washington de tomar cartas directas en la crisis venezolana, sino porque Machado es una figura profundamente polarizante dentro y fuera de su país.

Con 58 años, ingeniera industrial de profesión, madre de tres hijos y perteneciente a una familia con fuerte presencia empresarial y política, se hizo conocida luego de fundar la ONG Súmate, que promovía la transparencia electoral. En 2005 participó en una reunión en la Casa Blanca con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hecho que le valió ser acusada de colaborar con “el golpismo imperialista”. Más tarde, fue diputada y protagonizó un recordado intercambio con Chávez al decirle, “expropiar es robar”. Fundadora del partido Vente Venezuela, ha enfrentado inhabilitaciones, persecuciones y amenazas constantes.

En 2023 arrasó en las primarias opositoras con un 90% de apoyo, pero su candidatura fue bloqueada por el Tribunal Supremo. Pese a ello, recorrió el país con una gira multitudinaria. Pero el costo de esa exposición fue alto: múltiples amenazas de muerte y al menos dos intentos de atentado que ella misma denunció. No se trata de temores infundados, informes recientes de la ONU confirman la continuidad de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con un patrón sistemático de torturas, persecución política y detenciones arbitrarias. Varias de ellas dirigidas a miembros del equipo de Machado y la dirigencia opositora.

No obstante, junto con los aplausos, resurgieron viejas polémicas. La primera, vinculada al financiamiento estadounidense que recibió Súmate en sus inicios, lo que cimentó el discurso oficialista de que Machado responde a intereses de Washington. La segunda, tiene que ver con su postura abierta a favor de una intervención internacional en Venezuela. En reiteradas ocasiones ha afirmado que Maduro solo dejará el poder ante una “amenaza creíble” que supere la fuerza represiva del Estado. Por ello, ha respaldado el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, señalando que se trata de una “operación de liberación”.

Sumado a lo anterior, la dirigenta venezolana dedicó el Nobel al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien agradeció por su “apoyo decisivo”, y también al “pueblo de Israel”, por su defensa de los valores “occidentales” en medio del devastador conflicto en Gaza. Esta última mención generó fuertes cuestionamientos, especialmente debido a que organizaciones internacionales y propias ONG israelíes denuncian el genocidio perpetrado por Tel Aviv.

Para sus críticos, Machado estaría alineando el premio con un sector ideológico específico, la derecha internacional de Trump, Milei y otros líderes conservadores, lo que alimenta las sospechas de que la decisión del Comité Nobel responde más a un movimiento geopolítico que a la promoción universal de la paz.

No es la primera vez que este comité enfrenta acusaciones de parcialidad o de influencia occidental. Sin embargo, la controversia se intensifica en un escenario donde Estados Unidos ha vuelto a centrar su agenda en América Latina y especialmente en Venezuela. Un contexto donde la fragilidad institucional, la crisis humanitaria y la lucha por la democracia se mezclan con intereses estratégicos de alcance global.

Así, mientras Oslo celebra a María Corina Machado como símbolo de resistencia pacífica, el debate continúa abierto. ¿Es este un premio al coraje de un pueblo que exige libertad? ¿O una jugada política que reconfigura el tablero de poder en América Latina? Lo único claro es que Venezuela, y su premio Nobel, seguirán siendo tema central en la agenda internacional. Porque la historia de este país aún se está escribiendo. Y las próximas páginas prometen ser decisivas.