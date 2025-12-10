Muere Robe Iniesta, fundador de Extremoduro y figura clave del rock español, a los 63 años

El músico español Robe Iniesta, fundador y alma creativa de Extremoduro, murió este martes a los 63 años, según confirmó su representante durante la madrugada. El artista padecía “una enfermedad” desde hace meses, cuyo avance solo conocía su círculo más íntimo. En 2024, Iniesta había suspendido varios conciertos tras ser diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar.

Considerado un poeta mayor del rock, Iniesta construyó una obra que trascendió géneros y generaciones. Primero desde la crudeza callejera de los años iniciales de Extremoduro y luego desde una lírica cargada de filosofía, romanticismo y sensibilidad, el músico se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música en español.

La discográfica Dromedario Records manifestó en un comunicado que “hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana”, reconociendo en su legado un tesoro artístico que seguirá acompañando a miles de seguidores. Desde primera hora de la mañana, fanáticos, músicos y periodistas han compartido mensajes de despedida al histórico rockero.

La trayectoria de Iniesta comenzó desde los márgenes. El éxito de Extremoduro nació sin apoyo de la industria, impulsado por conciertos, bares y un público que se identificó con su mirada sobre la vida al límite. El propio Robe financió su primer disco con un rudimentario sistema de “crowdfunding” casero: vendía papeletas en los bares a cambio del álbum, incluso antes de grabarlo.

Canciones como Jesucristo García, La hoguera, Extremaydura, Deltoya o Ama, ama, ama y ensancha el alma se convirtieron en himnos de una generación que vio en el músico extremeño la voz del desencanto, la rebeldía y la ternura escondida.

Su carrera dio un salto definitivo con la llegada del guitarrista Iñaki “Uoho” Antón, con quien Extremoduro alcanzó su madurez artística. Discos fundamentales como Agila (1996) y La ley innata (2008) consolidaron a Iniesta como uno de los grandes letristas del rock español.

En solitario, obras como Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023) lo reafirman como un escritor musical en estado de gracia, reflexionando sobre lo trascendente y lo fugaz. Versos como los de El poder del arte resuenan hoy como un epitafio luminoso: “Tal vez, si pudiera hablarte… que el poder del arte bien nos pudiera salvar”.

En los últimos años, Iniesta había suavizado su carácter y se mostraba más cercano. Alternaba su vida entre Extremadura y el País Vasco, junto a su esposa Bibi y sus dos hijos, uno de ellos también músico. Se dejaba homenajear y emocionaba en encuentros con niños que cantaban sus canciones, como ocurrió en el Piornal al recibir la Cereza de Oro.