Muñeca Bielorrusa: Corte de Apelaciones finalizará este jueves revisión de querella contra Ángela Vivanco

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó este miércoles la querella de capítulos presentada contra la exministra Ángela Vivanco, en el marco de la denominada trama bielorrusa, pero la audiencia quedó incompleta y deberá continuar este jueves después de las causas con preferencia en la tabla.

Durante la exposición, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, defendió la acción que apunta a formalizar y solicitar medidas cautelares para la exjueza. La persecutora afirmó que, cuando integraba la Corte Suprema, Vivanco “acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa”, argumento central de los capítulos de la querella.

La jornada comenzó con un incidente relevante. La defensa de Vivanco solicitó la inhabilitación de la ministra Iara Barrios Melo, quien había sido relatora en la Suprema y en ese rol detalló los siete hechos que sustentaron el cuaderno de remoción que terminó con la expulsión de la exjueza en octubre del año pasado. En su reemplazo asumió el presidente del tribunal de alzada, Fernando Carreño, quedando la sala integrada además por Guillermo de la Barra y el ministro subrogante Fernando Valderrama.

En representación de los querellantes intervinieron el abogado Julián López por Codelco, Luppy Aguirre por el Consejo de Defensa del Estado, y el abogado Juan Carlos Quezada por los trabajadores judiciales, todos solicitando la admisibilidad de la acción. Desde la defensa, Carlos Pereira Jadue y el exdefensor nacional Carlos Mora Jano pidieron rechazar la querella, insistiendo en que “se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura”.

Tras la audiencia, la fiscal Wittwer subrayó que la querella de capítulos busca establecer la responsabilidad penal de la exministra y permitir avanzar hacia una eventual formalización. “Hemos puesto en conocimiento de la sala los antecedentes que configuran los cuatro capítulos de esta querella y que representan los delitos por los cuales formalizaríamos si es admitida”, sostuvo.

Consultada por una posible apelación o nuevas incidencias relacionadas con la integración de sala, considerando que en instancias superiores participan supremos que votaron la remoción de Vivanco, Wittwer descartó que aquello genere complicaciones y aseguró que “la Justicia está garantizada”.