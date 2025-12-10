Supermiércoles en el Mundial Junior: semifinales de alto vuelo y las Diablas por el Challenger Trophy

El décimo día de competencia en la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025 llega cargado de acción. Con el torneo entrando en su recta final, este miércoles se vivirán las semifinales y un atractivo encuentro de las Diablas Junior, que continúan su lucha por quedarse con el Challenger Trophy, trofeo creado por la Federación Internacional de Hockey (FIH) para mantener la competitividad en los puestos secundarios de sus torneos.

La jornada comenzará a las 15:45 horas con un clásico europeo de alto nivel: Países Bajos ante Bélgica, duelo que enfrentará al favorito del certamen con uno de sus rivales más sólidos. Luego, a las 18:00 horas, Argentina y China se medirán por el segundo cupo en la final.

Como cierre del día, a estadio lleno y con ambiente de localía, Chile disputará a las 20:15 horas su duelo ante Canadá, buscando avanzar en la definición del Challenger Trophy.

Organización confirma nuevo horario para la final

Este martes se definió un ajuste clave en la programación. Tras el cambio de sede del festival Loserville, que había interferido en el normal desarrollo del certamen, la FIH confirmó que la final del Mundial se disputará el sábado a las 19:15 horas en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, en el Parque Estadio Nacional.

La definición por el bronce también quedó calendarizada para ese mismo sábado, 13 de diciembre, a las 17:00 horas en Ñuñoa.

Resultados del Día 9 del Mundial Santiago 2025

Irlanda 2 – 1 Corea del Sur

España 1 – 0 Japón

India 1 (3) – (1) 1 Uruguay

Gales 2 – 0 Sudáfrica

Inglaterra 1 – 2 Estados Unidos

Alemania 1 – 0 Australia

Programación del miércoles

21/24

09:00 – Austria vs. Namibia

11:15 – Malasia vs. Zimbabue

Challenger Trophy

13:30 – Nueva Zelanda vs. Escocia

Semifinales

15:45 – Países Bajos vs. Bélgica

18:00 – Argentina vs. China

Challenger Trophy