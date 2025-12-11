Comisión revisora aprueba AC contra ministro Simpertigue tras anular primera votación

La comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La instancia replicó por unanimidad el resultado de la votación previa —que había sido anulada el miércoles— luego de revisar antecedentes entregados a última hora por la defensa, los cuales fueron calificados como insuficientes y “completamente irrelevantes”.

La anulación de la primera votación se produjo luego de detectarse un error en la entrega de documentos. Según explicó la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini, “el antecedente llegó en tiempo y forma; sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”. Esto impidió, explicó, que los parlamentarios contaran con todos los elementos necesarios al momento de votar.

“No tuvimos a la vista los antecedentes que necesitábamos para un voto serio e informado”, señaló.

Así, la instancia revisó este jueves los documentos entregados por la defensa, pero no convencieron a la comisión. Orsini fue categórica al afirmar que “los antecedentes acompañados no desvirtúan el argumento central de la acusación constitucional: el ministro incumplió el deber de abstención e imparcialidad” y agregó que los archivos entregados “no prueban nada; no existe ningún antecedente que permita concluir que el ministro pagó sus viajes, pasajes aéreos o cruceros”.

Respecto de la factura presentada por la defensa, Orsini puntualizó que “incluye una factura a nombre del ministro por un crucero, pero no prueba que él haya incurrido en dicho gasto”. También recordó que, según CIPER, existirían documentos contables que mostrarían pagos realizados por una empresa vinculada a uno de los abogados aludidos en la trama investigada.

La diputada frenteamplista criticó duramente el actuar de la defensa, asegurando que “estas son maniobras dilatorias para retrasar la votación”, ya que se entregaron antecedentes “irrelevantes” y no los documentos solicitados. “A esta comisión no le interesan los gastos personales de la pareja del ministro en Madrid o Sevilla; no guardan relación con los hechos cuestionados”, señaló.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri, querellante del caso Audios e impulsor del libelo contra Simpertigue, sostuvo que “lo presentado por la defensa es de lo más ‘chanta’ que se ha visto en este Congreso”.

Además, el diputado socialista aseguró que la acusación es sólida y recordó que “fueron los propios jueces de la Corte Suprema —citados por el mismo ministro— quienes señalaron que era imposible que él no supiera que la causa era de abogados conocidos, que era escandaloso no inhabilitarse”.

El diputado hace referencia a Guillermo Silva, expresidente de la Corte Suprema, y al ministro Mario Carroza, quienes participaron la jornada del miércoles en la comisión revisora del libelo.

“Esperamos que esto se apruebe y no se siga dilatando. Debió votarse hoy. Sabemos que habrá esfuerzos para ganar tiempo y permitir que esta red vinculada al caso Hermosilla opere en el Congreso, donde tiene tentáculos”, emplazó.

A su vez, la diputada y senadora electa, Daniella Cicardini, lamentó lo realizado por la defensa de Simpertigue. “Se han utilizado maniobras dilatorias para ‘pelotear’ esta acusación. Nos entregaron antecedentes que no aportan nada nuevo ni incorporan elementos que pudieran cambiar la conclusión de que esta acusación constitucional es válida”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la actitud del suspendido magistrado: “El señor Simpertigue estaba haciendo trencito en un carrete con los abogados que al día siguiente se presentaron en una sala donde él falló una causa millonaria a favor de sus cercanos, y luego se fueron todos juntos a un crucero por el Mediterráneo. ‘Sospechosa la cosa’, diría un humorista chileno”.

“Todo indica que solo han intentado dilatar esta acusación para ganar tiempo, operar y hacer lobby en el Congreso para zafar de ella. No lo vamos a permitir”, cerró Cicardini.

Tras la aprobación unánime, la comisión recomendará a la Sala declarar admisible la acusación constitucional, que acusa a Simpertigue de notable abandono de deberes por no inhabilitarse en causas vinculadas a abogados investigados en la denominada arista del caso Audios, Muñeca Bielorrusa. La Sala de la Cámara quedó citada para revisar la acusación el próximo lunes al mediodía.