Cuando la música navega el río: Fluvial 2025 toma Valdivia con industrias, cruces y nuevas alianzas

El pasado miércoles 10 de diciembre arrancó la novena edición del Festival Fluvial. Uno de los espacios dedicados a la industria musical más importantes del país y que tiene como epicentro la ciudad de Valdivia.

Instancia que se extenderá hasta el 14 de este mes con una parrilla que considera 40 showcases, 300 delegados profesionales, decenas de paneles y actividades, delegaciones de más de 10 países y nuevas alianzas estratégicas que amplifican el alcance, el cruce sectorial y la identidad territorial del encuentro.

Y aunque arrancó hace nueve años como una iniciativa ligada a la música independiente, hoy se trata de un espacio que abraza otras instancias relacionadas a lo sonoro, como es el área audiovisual. “Ahora se ha sumado la industria más mainstream, no tiene solamente con un foco en lo fonográfico, la música en vivo, la licencia o cosas más técnicas que se puedan entender como parte del negocio musical, sino que se ha ido diversificando hacia los otros cruces que tiene la música, y que con el tiempo se han puesto más volados incluso“, precisó Oliver Knust, director de Chilemúsica. Marca desarrollada por la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE) y que busca hacer visible y posicionar a la industria local en otros lados del mundo.

“Hicimos —y los seguimos haciendo— con el audiovisual porque comenzaron los incrementos del negocio de la sincronización con las plataformas digitales como Netflix o YouTube, donde Chile ha tenido también un papel importante”, ejemplificó Knust. “Pero luego empezaron otros que quizás eran más improbables o impensados, como el del turismo creativo o musical, tomando en consideración que se hace en Valdivia. Y luego empezamos a explorar la región de Los Ríos. De hecho, para esta edición hay una expansión hacia el teatro de Panguipulli“.

Algo que igualmente termina por complementarse con la incorporación de otras características asociadas a Fluvial tan importantes como son las primeras naciones que, precisamente, habitan en la zona. “Ahí es donde entra el tema de la ciencia, la naturaleza, la neurodivergencia, también las primeras infancias. Este año hay un panel sobre la salud mental incluso; junto a otro sobre temas de género, y una sesión de primeras naciones que va más allá de la música como tal, sino que es un plan de trabajo entre las comunidades panamericanas, desde Canadá hasta Chile”, expresó el fundador del sello discográfico Discos Río Bueno.

Es por eso que define a Fluvial como un encuentro. “Tratamos de generar todas las instancias necesarias para que podamos hacer negocios, intercambios comerciales y también culturales que a veces no se concretan en un intercambio con facturas o un pago, sino que alianzas del tipo fonográficas, de grabar colaboraciones o de cosas que a veces son súper sencillas, pero que ayudan mucho a la gente cuando circula. Entre ellas, que te colaboren en otro país y luego tú ayudas a esa banda en Chile cuando van a girar, con préstamos de backline, instrumentos, alojo, etcétera”, desglosó.

“Se da esa iniciativa en Valdivia porque finalmente son cuatro días en que estamos viéndonos en varias instancias: caminando, almorzando, tomando desayuno, carreteando, navegando. Así que tiene esta particularidad que lo hace bien especial”, sumó sobre los aspectos que destacan a Fluvial.

Construyendo industria

Desde su posición como parte del directorio de Chilemúsica -que forma parte de las alianzas sostenidas por el festival valdiviano-, Knust compartió un análisis sobre el momento actual que vive la industria musical en el país, destacando la consolidación de un circuito con varias instancias que promueven la profesionalización del oficio.

“Chilemúsica sacó un comunicado donde se habla del ‘mes de la industria chilena‘, mencionando el Rockódromo, Pulsar y Fluvial. No es menor tener tanto tiempo ocupado en tres territorios distintos con eventos grandes, que tienen capacidad internacional y de cobertura nacional, como es el caso del Rockódromo. Muchos comparten los delegados y hay gente que se queda diez días para ver toda esta dinámica que pasa acá. Eso habla de que hay algo ocurriendo. Esto del mes de la industria es lo que veníamos conversando hace tres años y nos dijimos ‘bueno, esto es un relato que tenemos que comunicar'”, analizó al respecto.

Un contexto donde las iniciativas públicas orientadas a la descentralización igualmente han jugado un rol importante: “En los últimos cinco años y también con la entrada del gobierno de Boric, donde hubo políticas de desarrollo regionales, han aparecido muchos incentivos para que cada territorio exprese lo que es su música y su industria. Así han aparecido eventos hace poco. En Chiloé está Isla Viva, que muestra lo que significa tener una vida y una música insular, además de lo que puede construirse en la industria con esa mirada. En Arica está Suena Norte, que tiene otro foco, relacionado con el incentivo de exportación o de cruces con Perú y Bolivia y con ofrecer la ciudad con una perspectiva turística”, detalló Knust.

Ecosistema que permite “ver esa diversidad que ofrece Chile. Y si nosotros pudiésemos ordenar esto, o por lo menos tener una coordinación interna, junto con ofrecer todo lo que está construyendo cada territorio en términos de sistematización, ordenando las fechas para que no se topen —que en algunos casos ya lo tenemos bastante resuelto— significa que tenemos algo que mostrar que es bastante interesante“.

Algo donde el curso tomado por Fluvial también asoma como una estrategia a replicar. “Creemos que destacar la diversidad del largo territorio chileno es la oportunidad que tenemos. Igualmente tenemos eventos bien consolidados y de fama mundial. A Fluvial y Pulsar los conocen mucho afuera del país. Y contamos con la fama de hacer festivales bastante grandes y serios, como son Lollapalooza, el Fauna Primavera y electrónicos varios que tienen a Chile posicionado como un país que hace las cosas bien”, aseguró desde la experiencia.

Es por es que se muestra entusiasta ante las posibilidades de proyección de la industria local: “Tenemos una oportunidad de tratar de salir de los ‘incipientes’, porque lo que realmente sufre Chile es que somos un país pequeño con un marco de público acotado, y lo que tenemos que tratar de hacer es salir y exportar. Y eso es lo que la industria en general hace, ya que tiene mecanismos de exportación para poder expandirse al mercado externo. Así que para allá estamos apuntando. Y estos eventos se tratan un poco de lo mismo, de recibir a los gringos y que vean 40 bandas en vez de sacar a esas 40 bandas para afuera, que es 40 veces más caro”, concluyó Knust.

Cabe destacar que Olivia García, Candelabro, Drefquila, Dindi Jane y Chicarica son parte de los artistas y bandas que cierran la cartelera de este 2025, cuyas presentaciones se encuentran detalladas en el sitio web oficial de Fluvial.