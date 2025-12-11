Escala polémica por multa del TAG: Desbordes exige disculpas de Jara y advierte posibles acciones legales

La controversia por la multa de tránsito de la candidata Jeannette Jara derivó en un nuevo cruce público con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien le exigió una disculpa formal a los funcionarios municipales.

El conflicto se desató luego de que Jara acusara que desde el municipio se difundía un comprobante falso sobre el pago de su sanción por circular sin Tag en 2019. “En la Municipalidad de Santiago hay gente operando para Kast. Esto viene de ahí y es mentira”, afirmó la candidata.

En respuesta, Desbordes rechazó enérgicamente dicha imputación. En una actividad en el Parque Portales, señaló que Jara “acusó directamente al municipio y funcionarios municipales de inventar información para afectar su campaña”.

El jefe comunal sostuvo que la versión de la candidata fue refutada cuando la empresa Autopase, responsable de los pagos, asumió la responsabilidad por la confusión en las fechas de los documentos. “La mentira que lanza la candidata Jara fue rápidamente pillada. Quedó en evidencia que era una fake news. Porque la misma empresa que emite los certificados ha reconocido que ambos certificados son propios”, declaró.

Desbordes enfatizó que: “El municipio no tiene nada que ver en la información que circulaba y que la afirmación de la candidata no solo es falsa, no solo es mentira, no solo ofende y le falta el respeto a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santiago, sino que además puede constituir un delito de injurias, calumnias”.

En ese contexto, advirtió sobre posibles acciones legales una vez finalizada la campaña. “Y por lo tanto vamos a revisar la posibilidad de iniciar acciones legales después de la campaña, no ahora”, afirmó.

Como medida inmediata, el alcalde emplazó públicamente a la aspirante presidencial a retractarse. “Por lo pronto le hemos pedido o le exijo a la candidata Jara que se retracte, que se disculpe con los funcionarios municipales, con la Municipalidad de Santiago, porque ella a sabiendas, porque no tengo ninguna duda que tenía claro que esto no tenía nada que ver con el municipio, inventó esta historia, le mintió al país y le faltó el respeto a la municipalidad y a los funcionarios”, aseveró.