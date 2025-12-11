"Faltaba un documento": Comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

La votación a favor de la Acusación Constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que se había realizado este miércoles en la comisión revisora de la Cámara de Diputados, fue anulada. El argumento: se detectó un error en la entrega de documentos relevantes.

Así, quedó finalmente sin efecto la votación, tal como lo confirmó la presidenta de la comisión revisora, Maite Orsini quien indicó que, debido a que no contaron con todos los antecedentes a la vista para la votación, ésta quedaba sin efecto, al igual que la citación de este jueves para la Sala de la Cámara.

La comisión había otorgado plazo hasta las 12.30 para que el abogado de Simpertigue entregara documentos que acreditaran que el juez había pagado, de su bolsillo, el pasaje para asistir a los polémicos cruceros junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ligados a la llamada “trama bielorrusa”. Y aunque los papeles llegaron, el secretario de la instancia no los entregó a los diputados.

“El antecedente llegó en tiempo y forma, sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”, indicó la frenteamplista. Esto provocó -señaló Orsini- que “al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado”.

“Si bien puede o no cambiar mi voto, creo que es muy importante tenerlo a la vista al votar, porque es bastante más grave una conducta que la otra”, agregó Orsini.

La diputada informó, además, que a las 11.00 horas de este jueves la instancia que encabeza recibirá al abogado de la defensa para que exponga los antecedentes, para volver a realizar luego la votación.

Y para el próximo lunes, al mediodía, quedó citada una nueva sesión de la Sala de la Cámara donde se revisará la AC.

“Situación inédita”

“La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Simpertigue sesionó el día miércoles 10 de diciembre, resolviendo por 4 votos a 0 dar curso a la acusación, convocando su votación para el jueves 11. Sin embargo, en una situación inédita, ante supuestos ´nuevos antecedentes´ se decidió anular la votación, y el presidente de la Cámara determinó suspender la sesión del jueves y citar nuevamente para el próximo lunes”. Así reaccionaron los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, impulsores de la AC.

En este contexto, aseguran que “los antecedentes enviados no guardan relación con el fondo de la acusación constitucional. Esta se sustenta en la falta de imparcialidad que debía observar el juez al fallar causas vinculadas a personas de su círculo cercano. Un juez que resuelve a favor de una empresa y posteriormente comparte un crucero con quienes integran esa misma red revela un nivel de cercanía incompatible con la función judicial. Este argumento fue respaldado por todos los invitados a la comisión, incluidos aquellos propuestos por la defensa del juez Simpertigue”.

En la declaración, los parlamentarios “recuerdan que los ´cercanos´ Eduardo Lagos y Mario Vargas, se encuentran en prisión investigados por presuntamente pagar a la ex ministra Vivanco por un fallo, en el mismo caso que sustenta esta acusación”.

Y citan lo sucedido en la comisión: “La defensa del juez señaló que el primer viaje habría sido pagado por Eduardo Lagos, pero que el Ministro Simpertigue supuestamente devolvió el dinero, comprometiéndose a remitir los comprobantes. Incluso si aquello fuese cierto, lo cual podría tener relevancia penal, no afecta en absoluto la causal de la acusación, porque no desvirtúa la estrecha relación entre el juez y los abogados involucrados”.