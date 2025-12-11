Fernando Estenssoro: “María Corina Machado recibió el Nobel porque es una operación de Estados Unidos”

La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido por su hija, marcó la ceremonia de este miércoles y se tomó las portadas del mundo. Un evento realizado en medio de las presiones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, abordó las aristas de este hecho. “Hace rato que el Premio Nobel de la Paz viene siendo cuestionado, se ha transformado en un premio extraordinariamente político y obedece también a operaciones políticas”, expresó.

En el contexto actual, Estenssoro sostuvo que la operación de María Corina Machado es “parte de la operación para sacar a Maduro”. “Esto no viene de ahora, viene de tiempos de Chávez, solo que ahora la situación es mucho más aguda, mucho más crítica”, apuntó.

Asimismo, recalcó que la Casa Blanca “está metiendo una presión mucho mayor y la situación ha ido escalando”. “No es inocente el Premio Nobel de la Paz. Esto está inserto en una política que estamos viendo que está operando a nivel global. También hay posicionamiento político en torno a estos eventos”, reflexionó Estenssoro.

“Estados Unidos está probando hace más de 15 años mecanismos para terminar con el gobierno, ahora de Maduro, pero con un gobierno que hizo una política que puso a Venezuela de manera independiente de las redes de influencia norteamericana. Necesita el petróleo de Venezuela. Trump usa esto en su política interna y ha desarrollado toda esta política de cerco y presión”, explicó el académico.

En ese sentido, el doctor en Estudios Americanos insistió en su argumento acerca de la utilización del Premio Nobel de la Paz: “María Corina Machado está recibiendo el premio porque es una operación. Una operación del departamento de Estado, de la CIA, una operación del señor Trump. Hay millones de dólares metidos en eso y obedece a una situación estratégica de Estados Unidos. Necesita los recursos de América Latina, necesita expulsar a los chinos y necesita poner títeres en los gobiernos”, denunció acerca de las políticas internas de los países latinoamericanos.

“Trump está operando de forma mucho más agresiva. Hoy día es Venezuela, mañana puede ser cualquiera. Mira cómo se metió en las elecciones en Argentina”, acusó el experto en materia internacional.

Según Estenssoro, el líder republicano elige este momento y esta presión, entre otros factores, “porque necesita mostrar un triunfo”: “Se le vienen las famosas elecciones de medio tiempo y él necesita ganar. Necesita que los republicanos mantengan su supremacía, si las pierde, Trump está frito. Incluso se puede ir de acusación constitucional. Por otro lado, tiene serios problemas internos, entonces qué mejor que generar este conflicto que distrae la atención”.