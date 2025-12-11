Jara arremete contra Kast por no transparentar propuesta de recorte fiscal: "Sus propuestas son clandestinas"

“Hay un plan para hacer recortes que evidentemente van a afectar derechos sociales”. De esa manera respondió la candidata presidencial, Jeannette Jara, a las declaraciones del senador electo, Rodolfo Carter, sobre el ajuste fiscal de José Antonio Kast.

Este jueves reflotó una entrevista concedida por el exalcalde de La Florida al programa Todo va a estar bien, en la que afirmó que la polémica propuesta de recorte fiscal de USD$6.000 millones del abanderado republicano, “se dividen en tres tercios, aproximadamente, dos mil millones en recortes presupuestarios propiamente tales, que evidentemente no los vamos a decir, porque nos paralizan el país al día siguiente”.

La aspirante a La Moneda del oficialismo fue consultada sobre esas declaraciones en una actividad realizada en Ovalle, a solo horas de su cierre de campaña en Coquimbo. Al respecto, sostuvo que los dichos de Carter son “extremadamente graves”. “Cumple con lo que hemos estado señalando todo este tiempo, que sus propuestas son clandestinas, están ocultas a la ciudadanía y eso es grave porque para ser Presidente de la República uno tiene que ser transparente”, indicó.

En esa misma línea, Jara enfatizó que USD$6.000 millones “no es una cifra pequeña” y que equivalen a más del doble de lo que el Estado gasta en la gratuidad universitaria y casi la totalidad de los recursos destinados a pagar la PGU.

“Entonces, estamos hablando de cosas que son de una magnitud relevante y veo que por las declaraciones del vocero de Kast se confirma que van a afectar a la ciudadanía, si no no se entienden sus palabras. ¿Por qué la ciudadanía se paralizaría o se opondría a una reforma de esta naturaleza?”, cuestionó.

“Creo que a cuatro días de la elección presidencial y después de 100 días de haber presentado su programa, es importante que el otro candidato aclare cuáles son las reducciones de gasto que va a hacer y si las va a hacer o no”, instó.

De acuerdo a Jara, “es algo difícil de comprender cuál sería la razón para tener ocultas las medidas que se van a tomar, para que la ciudadanía, en realidad, no las sepa. Eso es lo que quieren, que la gente no las sepa. Eso es falta de transparencia absoluta”, acusó.

La abanderada del oficialismo fue consultada también por sus planes para este domingo, tanto en caso de triunfo como de derrota. Según explicó, emitirá su voto en Conchalí y luego regresará a su comando para seguir el desarrollo de la jornada. Añadió que, si llega a imponerse en las urnas, permanecerá atenta a la comunicación de su contendor.

Respecto al protocolo posterior a los resultados, Jara subrayó que mantiene la disposición a actuar conforme a las prácticas políticas del país. “Yo espero que cuando gane José Antonio me llame y, si gana él, yo lo voy a llamar”, afirmó, destacando que este gesto recíproco forma parte de “las tradiciones de nuestro país”.