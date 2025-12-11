José Antonio Kast responde al ministro Cordero: "Debería cuidar lo que dice"

José Antonio Kast respondió al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, luego que este comentara un error en las cifras que entregó el candidato republicano en el debate de Anatel y lo acusara de utilizar el miedo como “estrategia electoral”.

Consultado por los dichos del secretario de Estado, Kast lo instó a que “vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche y que camine, que vaya a Cerrillos, al campamento más grande de Chile a ver si está todo tranquilo” y vea “qué es lo que siente un chileno común y corriente”.

“No es retórica que asesinen a un chileno, a un compatriota cada ocho horas. ¿Y eso qué genera? Miedo“, agregó el republicano.

Asimismo, cuestionó “¿qué es lo primero que le dice cualquier persona en cualquier reunión? Tengo miedo, sálvenos. Y se lo deben decir a Jeannette Jara, a mí, a todos los candidatos presidenciales. Pareciera ser que el ministro eso no lo ha escuchado nunca”.

En cuanto a la crítica sobre el episodio del último debate presidencial, Kast declaró que “el ministro puede burlarse de un lapsus de un candidato, un error, lo corregí inmediatamente. Pero su gobierno, el gobierno del actual Presidente con este ministro de Seguridad, va a ser el gobierno donde más chilenos van a haber muerto asesinados, por lejos”.

Por último, el republicano advirtió que “el ministro debería cuidar más lo que dice y sobre todo ahora que viene una transición“.

El candidato republicano realizó estas declaraciones luego de reunirse con un grupo de deportistas de alto rendimiento —entre ellos la levantadora de pesas Fernanda Valdés— para discutir propuestas en esa materia.