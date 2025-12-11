Machado asegura que regresará “pronto" a Venezuela mientras crece tensión entre el régimen y EEUU

Luego de meses en la clandestinidad y tras abandonar Venezuela para arribar a Oslo, María Corina Machado habló por primera vez en público. Un discurso a horas de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz y en el que afirmó su intención de volver a su país.

“Estoy muy agradecida a la gente que ha hecho posible que yo esté aquí hoy. Hoy tenía que estar, no ha sido fácil”, comenzó declarando ante los medios de comunicación la líder opositora venezolana.

Consultada respecto de sus planes, Machado aclaró que “mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos”. “Pronto estaré de vuelta en Venezuela, vamos a demostrarle al mundo que no solo nos merecemos este premio, sino que esta generación entera pasará a la historia de la humanidad”, manifestó.

En detalle, la nueva Premio Nobel de la Paz se refirió a las condiciones para su retorno a Venezuela. “Mi vuelta será cuando pensemos que las condiciones son propicias, en términos de seguridad, y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. Lo que tenemos todos claro es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución”, indicó Machado.

También, reconoció la ayuda de Estados Unidos para su llegada a Oslo y abordó las presiones de la Casa Blanca en contra del régimen de Nicolás Maduro. “Creo que cada país tiene derecho a defenderse. En nuestro caso, las acciones del presidente Trump han sido decisivas. El régimen está más débil que nunca”, señaló.

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la ceremonia como “un velorio” y un “fracaso total” ante la ausencia de María Corina Machado. Además, resaltó las protestas de ciudadanos venezolanos en la instancia.

“El show fracasó. La señora no se presentó. Por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles porque era un premio manchado en sangre”, sostuvo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión venezolana.

En otro discurso en las últimas horas, la vicepresidenta de Venezuela abordó las tensiones con Estados Unidos, asegurando que el país “no está asustado” y realizó un llamado a Colombia, Brasil y México para unirse en un despliegue militar contra Washington, acusando un intento de apropiación de los recursos naturales venezolanos por parte de Trump.

“Caen las máscaras. La verdad ha sido develada. El objetivo real de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela: robarlo y apropiárselo ilegítimamente, sin pagar nada”, denunció ante el reciente incautamiento de un buque con petróleo venezolano en el mar Caribe por parte de EE.UU.

Ante la interpelación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que “México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos”. “La no invasión, la no injerencia, y la decisión de los pueblos de tener los gobiernos que decidan los pueblos”, expuso en esta jornada.