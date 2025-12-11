Maltrato animal: Jara suma soluciones. Kast, el voto en contra

En Chile, hablar de bienestar animal ya no es solo hablar de amor por las mascotas. Es hablar de justicia social, de políticas públicas que reconozcan que el cuidado de los animales también es cuidado comunitario. Y en un país donde miles de familias se endeudan por atenciones veterinarias, donde el abandono sigue siendo una herida abierta y donde los municipios hacen malabares con pocos recursos, resulta evidente que ya no basta con buenas intenciones. Se necesitan soluciones concretas, sostenibles y con el Estado involucrado.

En la discusión presidencial, la protección de los animales de compañía vuelve a ser un tema relevante para millones de familias. Y frente a ese debate, el contraste entre las propuestas presidenciales que existen hoy es evidente. Mientras la candidata Jeannette Jara ha presentado medidas concretas para fortalecer la tenencia responsable, el exdiputado José Antonio Kast no solo carece de iniciativas en esta materia: además, fue el único voto en contra de la Ley 21.020, “denominada Ley Cholito”, que es la única legislación que sanciona el maltrato animal y regula la protección y tenencia responsable de mascotas.

El programa de Jeannette Jara no se queda en declaraciones generales. Incluye un Seguro Veterinario Complementario (SeVet) administrado por FONASA, que es quizás la señal más clara a miles de familias que deben endeudarse para solventar una urgencia veterinaria o que viven con la culpa de no haber podido hacer más. Y es que nuestros animales son parte de nuestra familia, son nuestra compañía, son parte de nuestros afectos y cuidados, son parte de nuestro día a día.

Por otro lado se propone una Red Nacional de Clínicas Veterinarias, una política de un millón de esterilizaciones en cuatro años y un fortalecimiento de la Ley Cholito, con mayor fiscalización y estándares de bienestar animal más exigentes. La Ley 21.020 —que Kast rechazó en solitario— definió un marco mínimo para la tenencia responsable. La ley establece obligaciones básicas para cualquier persona que tenga una mascota: registrarla, implantarle un microchip, alimentarla adecuadamente, brindarle cuidados veterinarios, evitar su sufrimiento y responder civilmente por los daños que cause . También prohíbe el abandono y las peleas de animales, crea registros nacionales, exige ordenanzas municipales y establece sanciones para quienes incumplan.

Son medidas concretas que apuntan a resolver problemas reales: el costo de la atención veterinaria, el abandono y la falta de control reproductivo y son medidas que también representan un compromiso serio de levantar una política pública con voluntad, con presupuesto y también con componentes de justicia social, de equidad territorial y de comunidad.

Cabe recordar que la ley actual nació tras un caso que impactó profundamente al país: la brutal golpiza y muerte de Cholito, un perro callejero del barrio Patronato, en 2017. El hecho, registrado en video y ampliamente difundido, llevó a protestas y a la exigencia de un marco legal que sancione el maltrato, pero que también comprenda lo que es cuidado, lo que es humanidad y lo que es compasión por otros seres vivos. La respuesta fue la Ley 21.020, convertida en la primera norma integral sobre tenencia responsable en Chile y maltrato animal.

No se trata de evaluar si la aplicación ha sido perfecta; es evidente que aún falta fiscalización y que parte de estas obligaciones no se cumplen en la práctica. Pero ese es justamente el punto: si ya cuesta aplicar la única ley que existe, retroceder o desestimarla es aún peor. Y la campaña presidencial de Kast no ofrece mejoras ni mecanismos para enfrentar los problemas actuales. Al contrario, su voto histórico y sus declaraciones recientes —donde insiste en que la ley “era mala”— muestran que no considera prioritaria la protección de los animales y que finalmente la mirada de que el Estado que cuida a los animales, es un Estado que también cuida la convivencia, la seguridad y la dignidad de las comunidades, no está dentro de su parámetro de acción ni de conciencia.

Las elecciones obligan a comparar decisiones, no solo discursos. La protección de los animales no es un gesto simbólico: es una responsabilidad que exige legislación, recursos y voluntad política. Y cuando se trata de elegir quién conducirá el país, las decisiones del pasado y las propuestas del presente hablan por sí solas, sobre todo cuando luchamos por un país que avance hacia una convivencia más justa, más compasiva y más responsable. Un país donde el bienestar de los animales deje de ser un pendiente y se transforme, por fin, en una prioridad nacional.