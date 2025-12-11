La Nobel de Paz María Corina Machado dice en Oslo que va volver a Venezuela

“Claro que voy a volver”, declaró hablando en inglés en una entrevista con la BBC. “Sé exactamente los riesgos que estoy corriendo”, agregó.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa.

Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Desde Oslo, nuestro enviado especial, Manu Terradillos, estuvo presente en una jornada histórica para numerosos venezolanos.

“Habían pasado las dos de la madrugada cuando María Corina Machado hizo su primera aparición en público en casi un año. La ganadora del Premio Nobel de la Paz se asomó al balcón central del Gran Hotel de Oslo, a donde había llegado finalmente tras un viaje mantenido en el máximo secreto. La opositora venezolana no llegó a tiempo para recoger el galardón. Lo hizo su hija Ana Corina Sosa en su lugar. Pero la Nobel sí alcanzó a saludar durante casi media hora a sus seguidores, emocionados tras varias horas de espera”.

“María Corina lo es todo”, dice venezolanos en Oslo

Sasha y Alejandro dejaron Venezuela hace prácticamente una década y vinieron desde Madrid para el evento. Esto manifestaron a los micrófonos de RFI:

“Estamos súper emocionados de estar aquí. No podemos creer que María Corina haya hecho todo lo que hizo para poder estar aquí, para intentar recibir el Premio Nobel en persona. El hecho de haber llegado tan cansada, prácticamente a las tres de la madrugada, y bajar a saludarnos. Esto demuestra su carácter, lo que nos ha enseñado durante todo este año, que está comprometido con la libertad de Venezuela, que es , al final de cuentas, lo que todos nosotros queremos. Queremos ser libres y queremos volver a nuestro país”, dijo Sasha.

Alejandro, por su parte, no sabe cómo explicar lo que ha pasado. “Es increíble, increíble. Es que ella es… no sé cómo explicarlo. Ella lo es todo. Mira, María Corina es la esperanza. Es la cara de la esperanza. Cada vez estamos más cerca de la libertad. Y ella lo va a lograr. Ella lo va a lograr. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Reunificar nuestra familia”.

A mediodía, su hija Ana Corina Sosa había confirmado su llegada a Oslo. Pese a la tardanza, lo hizo en la ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, en la que además se leyó un discurso en nombre de su madre, en el que atacó al gobierno de Maduro y defendió la lucha por la libertad.

“Este premio tiene un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y, lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino. Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad”, dijo la hija de Machado.

“No deberían haberle dado el premio a ella”

Entre tanto en Venezuela, la víspera, aunque no era una movilización formalmente convocada para rechazar el Nobel de la Paz entregado a la opositora María Corina Machado en Oslo, “la actividad convocada este miércoles por el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas sirvió para mostrar una respuesta del chavismo”, nos dice desde Caracas nuestro corresponsal, Víctor Amaya.

Desde el oeste y hasta el palacio presidencial de Miraflores, cientos marcharon ratificando su rechazo a Estados Unidos y sus supuestas intenciones de invadir Venezuela. Reivindicaban una fecha histórica venezolana, aunque el foco fuese plantar cara a la Casa Blanca. Pero la premiación ocurrida varias horas antes en Noruega se convirtió en uno de los puntos fuertes.

“Eso debe ser cancelado, porque [María Corina Machado] habla mucho de querer a nuestro país, pero ni siquiera está aquí. Porque si no, desde cuándo hubiera salido”, comentó una de las asistentes. “A ella no deberían otorgarle ningún premio, porque está dañando a nuestro país. Yo defiendo a la patria con mi vida, porque para eso estamos aquí”, dijo una miliciana.

“Eso es algo que no tiene razón de ser porque una persona que pide invasión está en contra de su país y somete al pueblo a medidas de restricción donde se van a pasar necesidades, no puede ser objeto de un premio tan importante como es el Nobel de la Paz”, ratificó un trabajador del Estado.

La movilización del chavismo comenzó más tarde de lo anunciado y la lluvia hizo que la asistencia disminuyera. Aun así, desde el Ejecutivo nacional se defendió que había sido un éxito, al contar con la participación de Nicolás Maduro, quien se sumó a la actividad y dio un largo discurso para rechazar supuestas intenciones bélicas, afirmar que solo él puede garantizar la paz y estabilidad de Venezuela, y asegurar que en Oslo hubo rechazo al premio Nobel otorgado a María Corina Machado.

“Me llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente el día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la paz, y gritando No a la guerra en Venezuela. Muchas gracias al pueblo de Oslo”, dijo Maduro.