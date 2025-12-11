Música Ensamble: la orquesta inclusiva que emocionó en La Moneda prepara tres nuevos conciertos

La orquesta inclusiva Música Ensamble fue protagonista en la ceremonia oficial realizada en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, encabezada por el Presidente Gabriel Boric. Su presentación, centrada en repertorio chileno, se transformó en uno de los momentos más destacados de la jornada.

Con más de ocho años de trayectoria, Música Ensamble nació como un taller en una escuela especial de Quillota y hoy funciona como un proyecto independiente que promueve un cambio profundo en la forma en que Chile entiende la discapacidad en el ámbito cultural. Su propuesta rompe con la idea de que las personas con discapacidad solo pueden acceder a labores de baja responsabilidad, ofreciendo formación musical, trabajo colaborativo y profesionalización artística.

Tras su presentación en La Moneda, la orquesta continuará diciembre con tres nuevos conciertos abiertos a la comunidad, todos junto a la Orquesta de Cámara Fiamma: el miércoles 17 en Cabildo, el viernes 19 en el Centro Cultural San Antonio, y el sábado 27 en la Ex Cárcel de Valparaíso, donde realizarán el concierto de cierre del mes.

Compuesta por 11 integrantes —incluyendo a su directora general, Jessica Lehner; al director musical, Nicolás Kodan; y a los músicos Cristian Villalón (marimba), Juan Olivares (metalófono tenor), Johans Tripañan (batería), Sol Morales (voz y guitarra acústica), Camila Pastén (bombo legüero), Javier Quiroz (percusión), Martín Cruz (guitarra eléctrica), Jorge Herrera (flauta traversa y quena) y Simón Hernández (teclado)—, la agrupación aborda obras de referentes como Los Jaivas, Congreso, Violeta Parra, Inti-Illimani y Víctor Jara, consolidando una mirada que combina excelencia artística, identidad cultural y una propuesta de inclusión real, no simbólica.

Música Ensamble cuenta por primera vez con el apoyo del Fondo de Asignación Directa Línea 3 del Gobierno Regional de Valparaíso, lo que permitirá fortalecer su circulación y visibilizar el impacto social y cultural que ha construido durante ocho años de trabajo voluntario.