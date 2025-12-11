Parisi apuesta por Pamela Jiles para presidir la Cámara y descarta pacto con Kast

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al panorama político tras quedar en tercer lugar en la primera vuelta, detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Respecto al último debate presidencial, el líder del PDG lo calificó de “preocupante”, afirmando que ambos candidatos “se portaron infantilmente” y que en lo expresado “ganó la ideología”. “Quedó ratificado que nuestra posición de voto nulo es lo correcto”, sostuvo Parisi. “La gente se dio cuenta de que se perdió una tremenda oportunidad”. Desde su colectividad, proyectan un resultado de entre un 15 y un 18% de votos nulos.
En materia parlamentaria, Parisi anticipó que promoverán la candidatura de Pamela Jiles para presidir la Cámara de Diputados, aprovechando la posición “bisagra” de su partido. “Es obvio que queremos aquello, y creo que tenemos una tremenda candidata como Pamela Jiles, que sería un tremendo aporte (…) Fue primera mayoría y yo creo que puede ser presidenta”, expresó. Para alcanzar este objetivo, afirmó que el PDG está dispuesto a negociar un acuerdo administrativo con cualquier bloque político y se encuentra evaluando los pasos a seguir.
El excandidato también se refirió a los indultos y conmutaciones de pena, tema defendido por algunos parlamentarios del Partido Republicano. Mostró escepticismo sobre Kast, declarando: “Si me dices qué es lo que va a hacer Kast como presidente, yo no sé qué va a hacer, y lamentablemente la credibilidad que tengo sobre él es cuestionable”. Además, criticó que durante la segunda vuelta Kast no removiera de su rol a Jorge Quiroz, involucrado en casos de colusión.
Sobre una posible alianza con el líder republicano, Parisi fue categórico: “No estamos dispuestos a hacer coalición con Kast”. Precisó que, incluso ante un eventual triunfo de Kast por una diferencia que estima de al menos 10 puntos porcentuales, el PDG no participaría ni en su gobierno ni en una coalición con el Partido Republicano.
“No busco puestos”, aseguró, añadiendo que recomendaría la salida del partido a cualquier integrante que deseara sumarse a un gobierno de Kast.
En tanto, Parisi confirmó su intención de radicarse de manera permanente en Chile, a diferencia del periodo anterior.