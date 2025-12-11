Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de marzo de 2026


Parque Mahuida de La Reina se convierte en modelo de parque urbano sostenible para América Latina

El espacio incorporó una flota de motos eléctrica luminarias solares, cámaras autónomas y una nueva Sala de Educación Ambiental. El alcalde José Manuel Palacios resaltó que este logro consolida el liderazgo de Chile en materia de electrificación.

El espacio incorporó una flota de motos eléctrica luminarias solares, cámaras autónomas y una nueva Sala de Educación Ambiental. El alcalde José Manuel Palacios resaltó que este logro consolida el liderazgo de Chile en materia de electrificación.

Medio Ambiente

El Parque Mahuida, ubicado en la comuna de La Reina, se ha convertido en la primera reserva natural de América Latina en operar con servicios totalmente eléctricos. Esta iniciativa incorpora una flota de motos eléctricas Gogoro para la vigilancia interna, luminarias solares, cámaras autónomas y una nueva Sala de Educación Ambiental.

El alcalde José Manuel Palacios resaltó que este logro consolida el liderazgo de Chile en materia de electrificación, siguiendo la línea de lo que representa contar con la flota de transporte público eléctrico más grande del mundo fuera de China.

La puesta en marcha de las motos eléctricas permite realizar recorridos de vigilancia sin ruido y libres de emisiones, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos municipales. El proyecto se desarrolla en el marco de la administración de la Reserva Natural Municipal (RENAMU) Mahuida, establecida en 2020 con el objetivo de proteger la biodiversidad precordillerana.

Este modelo integra innovación tecnológica, conservación del medio ambiente y formación pedagógica, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta forma, Mahuida se posiciona como un referente a nivel regional en cuanto a parques urbanos sostenibles.

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