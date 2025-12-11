¿Qué documentos son válidos para votar? Ministro Gajardo aclara dudas a días de la elección presidencial

A tres días de la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Registro Civil, Elssy Sobino, informaron cuáles son los documentos habilitados para votar y los horarios especiales para retirar cédulas de identidad en las oficinas del servicio.

El secretario de Estado reiteró que sólo dos documentos permiten ejercer el derecho a sufragio: la cédula de identidad o el pasaporte, ambos vigentes, aceptándose también aquellos cuya vigencia se extendió hasta el 13 de diciembre de 2024.

“Es muy importante que este proceso, que se lleva siempre de manera ordenada y sistemática, funcione de manera espléndida. Todas las personas tienen que tener muy claro cuáles son los documentos de identidad que les habilitan a ejercer su derecho al sufragio: sólo pueden hacerlo con la cédula de identidad o el pasaporte, vigentes o vigentes hasta el año anterior a la elección. Con ningún otro documento se puede votar, ni fotocopias, ni imágenes en el celular”, señaló.

Como parte de las medidas previas a la jornada electoral, el Registro Civil dispuso un horario extendido hasta las 16:00 horas para el retiro de cédulas solicitadas o pendientes. La medida aplica durante toda la semana en las 466 oficinas del país, exclusivamente para trámites de identificación. Según el ministro, actualmente hay cerca de 100 mil cédulas disponibles para retiro, cifra considerada habitual.

La directora (s) Elssy Sobino destacó que el servicio tendrá además presencia en los locales de votación con equipos de identificación para resolver dudas o inconsistencias en los datos de los electores. “Como Registro Civil nos encontramos desplegados a lo largo de todo Chile con nuestros expertos de identificación, lo que permite solucionar cualquier disyuntiva que se pueda producir cuando una persona va a votar”, afirmó.

“Muchas veces hay dudas por cambios de apellido o por datos que todavía no se reflejan en el sistema, y ahí nuestros funcionarios pueden validar esa identificación. Estamos trabajando para todos y todas, brindando un mejor servicio y asegurando que nadie se quede sin votar por una duda administrativa”, agregó.

Consultada por la alta cantidad de documentos pendientes, Sobino explicó que es un fenómeno frecuente: “Es muy normal que siempre existan entre 100 mil y 110 mil documentos pendientes de entrega”.

Cabe recordar que esta segunda vuelta presidencial mantiene el carácter de voto obligatorio para todos los electores habilitados en territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Electoral, quienes no concurran a sufragar deberán justificar su ausencia ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, ya que la ley contempla multas que van entre 0,5 UTM a 1,5 UTM, equivalente a $34 mil y los $104 mil pesos respectivamente, para quienes incumplan este deber cívico.

Es importante que cada persona revise con anticipación su local de votación, mesa asignada y eventual designación como vocal. Esta información está disponible en el sitio consulta.servel.cl.