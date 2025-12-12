Avance habitacional ronda el 50%: Minvu de Valparaíso responde a críticas de Farkas sobre reconstrucción

La Seremi de Vivienda de Valparaíso se pronunció frente a las declaraciones del empresario Leonardo Farkas sobre el avance de la reconstrucción en la región tras el megaincendio de 2024. Las críticas surgieron luego de que Farkas asistiera a la entrega de 16 viviendas en el sector Canal Chacao, en Quilpué, proyecto que consta de 50 casas construidas por Desafío Levantemos Chile y financiadas íntegramente con la venta de una mansión en Lo Curro que él mismo donó.

En dicha oportunidad, Farkas expresó su insatisfacción con el ritmo de los trabajos, señalando a la prensa: “No me meto en política, pero me dijeron que (había) como el 10%, el 11% (de avance), una gran vergüenza”.

Respecto al proyecto en el que participó, añadió: “Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”.

Frente a estas afirmaciones, el Minvu de Valparaíso defendió la gestión, afirmando que la reconstrucción “es un proceso que está concentrado en la ejecución de obras en los distintos sectores afectados”. Según informaron a La Tercera, el avance habitacional ronda el 50%, con aproximadamente 400 viviendas terminadas o entregadas, otras mil 300 en construcción y unas mil 200 por iniciar.

Respecto específicamente al Canal Chacao, la Seremi detalló que se ha realizado un trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Como ministerio estamos atendiendo un centenar de estas familias, de las cuales la mitad ya cuenta con su vivienda y el otro 50% está en etapa de ejecución o por comenzar sus obras”, recalcó la institución, agregando que estas acciones se suman a intervenciones en pavimentación y recuperación de plazas.

La autoridad regional sostuvo que el trabajo ha sido “de cara a las comunidades, resolviendo las dificultades de una emergencia de esta magnitud”, cumpliendo con el encargo del Presidente Gabriel Boric de no dejar solos a los afectados. Así, aseguraron que “estamos avanzando en todos los sectores siniestrados en Quilpué, así como en Villa Alemana y Viña del Mar sumando esfuerzos para continuar con la recuperación habitacional y urbana de estas comunas”.