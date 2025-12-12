Cecilia Vicuña recibe el Icon Artist Gold Award, el equivalente al “Oscar del arte”

En los Art Basel Awards, la artista chilena radicada en Estados Unidos, Cecilia Vicuña, recibió el Icon Artist Gold Award, considerado como un equivalente al “Oscar del arte” que subraya la relevancia de una obra que ha marcado generaciones y que continúa desafiando paradigmas estéticos y políticos.

La ceremonia tuvo lugar en el New World Center de Miami, en el marco de la feria de arte más influyente del mundo, y contó con la conducción del productor y coleccionista Swizz Beatz. Los nominados en la categoría de Artista Ícono incluyeron a Joan Jonas, Betye Saar, Lubaina Himid y David Hammons.

La artista recibió un trofeo de vidrio soplado diseñado por Jacques Herzog de Herzog & de Meuron, concebido como metáfora del aliento y la inspiración.

Art Basel Miami reunió a 283 galerías de 43 países y atrajo a más de 80 mil visitantes, entre ellos coleccionistas, curadores y líderes institucionales de más de 240 museos y fundaciones. La feria reafirmó su papel como plataforma de descubrimiento y adquisición, ampliando narrativas y sumando nuevas voces al panorama global del arte.

En su discurso de agradecimiento, Cecilia Vicuña advirtió sobre la fragilidad del futuro de la humanidad y la urgencia de preservar la belleza, la amabilidad y el arte como fuerzas vitales.

“Gracias les digo en nombre del antiguo mundo suprimido del que provengo. El mundo que ahora está siendo destrozado por la inversión de los poderes del norte que está destruyendo el sur global, el bosque, y las lagunas, el oxígeno mismo. Mi pedido a todos los que están presentes es que recuerden que sólo la unión de corazón y mente, como decían los antiguos, podrá elevar la fuerza del amor por la Tierra, por los demás, y por nosotros mismos, para que haya futuro”, afirmó.

Lanzados en 2025 en colaboración con Hugo BOSS, los Art Basel Awards son un nuevo sistema de galardones globales que reconocen logros excepcionales en el arte contemporáneo. Un jurado internacional de expertos seleccionará cada año a artistas, curadores, instituciones y aliados cuya práctica está moldeando el futuro del arte. La primera edición contó con el apoyo de la ciudad de Miami Beach y la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami.

El Icon Artist Gold Award, tiene un especial valor, según José de Nordenflycht, director ejecutivo de Fundación Arte Precario Cecilia Vicuña: “Un icono es la imagen de una idea en que se reconoce la comunidad. Cuando esa imagen es una forma auténtica y la idea que la habita converge en el bien común, el icono trasciende al futuro de quienes integran esa comunidad. Eso es lo que ha ocurrido cuando el mundo del arte, desde una de sus instituciones más prestigiosas, ha reconocido en el arte de Cecilia Vicuña unas imágenes e ideas que movilizan la consciencia sobre las amenazas sobre el horizonte de expectación que nos abruma”.

Cecilia Vicuña obtiene este reconocimiento en el contexto de un año muy prolífico. En junio recibió el premio Artista Ícono Art Basel y el Roswitha Haftmann de Zurich el 21 de noviembre. Sus obras se exhiben actualmente en seis grandes exposiciones de museos diferentes de todo el mundo: el Pérez Art Museum de Miami, el Museo de Arte Moderno de Varsovia, el Museo Irlandés de Arte Moderno, el Museo de Fotografía de California, UCR ARTS, el Museo Ludwig de Alemania y la Kunsthaus, Zürich.

Ha publicado además 5 libros de poesía en este año en Chile, Colombia, México e Irlanda y próximamente publicará en Brasil.

La obra de Cecilia Vicuña es parte de la colección permanente de varios museos, entre los que destacan; Tate Museum, Londres; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA, Pérez Art Museum, Miami, Smithsonian American Art Museum, Dallas Museum of Art, Institut Valencià d’Art Modern, España, Museum of Modern Art, Warsaw, Instituto Paz, Brazil y Museo de Bellas Artes de Chile. Su obra también es parte de colecciones privadas de Asia, Europa y América.

La artista además ha recibido el Premio Velázquez de las Artes Plásticas (2019), el León de Oro a la trayectoria en la 59ª Bienal de Arte de Venecia (2022) y el Premio Nacional de Artes Plásticas otorgado por el Estado de Chile (2023).