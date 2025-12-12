Comunidad de la Universidad de Chile despide al premio nacional Gonzalo Díaz Cuevas

El mundo universitario, cultural y artístico está de luto. Este 11 de diciembre falleció el artista visual, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y profesor titular de la Universidad de Chile, Gonzalo Díaz Cuevas, quien además, esta misma jornada de jueves durante la mañana había sido anunciado como el ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades.

“Gonzalo Díaz fue un gigante en el arte, en la academia y en la vida. Respetado y querido, honesto y valiente, encarna lo mejor de la Universidad de Chile. Con un talento artístico desbordante, que volcó con generosidad a la enseñanza y la creación, supo también construir institucionalidad y abrir caminos. Representó a Chile en los circuitos artísticos internacionales más exigentes y aplicó su rigor, sin distinción, tanto a su obra como a dibujar nuevas realidades en la institución. Hoy la Universidad está triste, pero en la misma medida, agradecida. Gonzalo Díaz vivirá en los muchos espacios en los cuales influyó, con pasión y lucidez. Honraremos su memoria como él nos enseñó a hacerlo”, afirmó la Rectora Rosa Devés frente a la noticia de su fallecimiento.

En tanto, el decano de la Facultad de Artes, profesor Fernando Carrasco, señaló que “Gonzalo Díaz fue un artista, un académico y un ser humano central para nuestra Facultad y nuestra Universidad. Su producción crítica, de vanguardia y resistencia en tiempos aciagos, pavimentó el camino de cientos de jóvenes artistas que pasaron por sus aulas y enseñanza troncal en nuestro Departamento de Artes Visuales. Con profundo pesar despedimos a quien considero, será recordado como uno de los artistas más prolíficos e importantes de los últimos cincuenta años de nuestra historia contemporánea”.

El velorio del artista se realizará a partir de este viernes 12 de diciembre, desde las 12.00 horas, en el MAC de Parque Forestal, hasta las 20.00 horas y continuará el sábado con una ceremonia de despedida, abierta al público, por parte de su familia, la Universidad, estudiantes y seres queridos, a las 12.30 horas.

En constante revisión y preocupación por el archivo y dejar plasmado su pensamiento, el profesor Díaz había publicado recientemente el volumen “Escritos 1980–2020 y Textos en Obra”, una publicación de más de 500 páginas, editado por Consuelo Rodríguez bajo el sello de Ediciones Metales Pesados.

En este trabajo, como indicó en entrevista para la Facultad de Artes, “da cuenta al menos de cierta coherencia de la que forman parte no sólo instancias biográficas o biografemáticas, sino también de la historia reciente de la Universidad de Chile de la que formó parte, de la producción política de la República de Chile y de las tribulaciones del arte contemporáneo”.

Otro de sus últimos hitos públicos fue la presentación de su archivo digital, el cual consta de más de 240 obras, 169 exposiciones y 350 documentos y publicaciones como un espacio de investigación colaborativa. Respecto a este acervo, presentado al público en enero del 2025, el Premio Nacional dijo que el objetivo del mismo es “difundirlo en distintos ámbitos y ponerlo en diálogo con otras instancias archivísticas o de investigación. La vinculación con los estudiantes y académicos de la Universidad de Chile también es muy importante”.

Vida y obra vinculada a la Universidad de Chile

Gonzalo Díaz nació en Santiago el 13 de marzo de 1947. Formado en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre 1965 y 1969, tuvo como maestros a José Balmes, Rodolfo Opazo, Alberto Pérez y Adolfo Couve. Recibió el grado de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Continuó sus estudios en 1980 en la Universitá Internazionale dell’Arte en Florencia, Italia. Allí compartió taller con el artista nacional Francisco Smythe.

Posteriormente, en 1987 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim por medio de la cual desarrolló el proyecto “Marcación del territorio o introducción al paisaje chileno”.

En 1969 se inició como ayudante en los Talleres de Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, asumiendo el cargo de Profesor Titular a partir de 1975. En 1977 participó en la fundación del Instituto de Arte Contemporáneo, donde fue profesor del Taller de Pintura.

Díaz además, fue candidato a Rector en el año 2014 y fue el primer presidente del Consejo de Evaluación, el que sesionó por primera vez en el año 2006.

El arte conceptual de una generación

Perteneciente a una generación que busca expresarse desde lo conceptual, mediante nuevos soportes y formas de expresión, Gonzalo Díaz irrumpió en la escena pictórica chilena con su “Historia sentimental de la pintura chilena“, cuya matriz icónica fue la imagen femenina del envase del detergente Klenzo, reproducida y alterada en su presentación. Desde entonces no cesó tras nuevas formas de expresión sumando a su creación individual una permanente acción en la docencia en las universidades de Chile y Arcis.

Bajo ese paradigma, presentó propuestas rupturistas, en el sentido de incorporar búsquedas distintas al formalismo. Así, por ejemplo, a fines de 2001, exhibió en el Museo de Arte Contemporáneo la obra “Tratado del entendimiento humano”, instalación de grandes dimensiones basada en una frase del poeta y filósofo alemán Novalis: “Buscamos por doquier lo incondicionado y encontramos siempre cosas”. La instalación ocupó el hall del Museo y estuvo compuesta por letras conteniendo césped en sus cavidades, sostenidas por tortugas de metal (205 en total).

Reconocimientos

Entre los reconocimientos obtenidos por el artista, que se suman al Premio Nacional obtenido el año 2003, Gonzalo Díaz obtuvo el Premio de Mérito, Concurso CRAV, Museo de Arte Contemporáneo (1974); el Concurso de Creación Plástica con el proyecto “Paraíso Perdido”, auspiciado por el Servicio de Desarrollo Científico de la Universidad de Chile (1978); el Gran Premio del VI Concurso de la Colocadora Nacional de Valores con su obra “Los hijos de la dicha o introducción al paisaje chileno” del Museo Nacional de Bellas Artes (1980); el Primer Premio concurso Chile-Francia, Instituto Chileno Francés de Cultura (1983); la Beca de Arte de la Fundación Guggenheim de EEUU (1987); y el Premio Altazor por la instalación “Unidos en la Gloria y en la Muerte”, en el Museo Nacional de Bellas Artes (2000).

Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025

Durante esta jornada de jueves 11 de diciembre, horas antes de conocerse el fallecimiento de Gonzalo Díaz, se reunió el jurado de la Distinción Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, el que decidió otorgar la distinción 2025 a los Profesores Titulares Gonzalo Díaz y María Cecilia Hidalgo, en las menciones “Artes, Letras y Humanidades” y “Ciencia y Tecnología”, respectivamente.

La noticia la recibió esta mañana la profesora Nury González, debido al delicado estado de salud del Profesor. A propósito del reconocimiento, la académica destacó que “más allá del profesor que hace clases en la Facultad de Artes, su entrega a la Universidad ha sido de toda la vida y su historia, de 55 años de trayectoria, abarca todo lo que un académico de carrera ordinaria debe hacer: creación, extensión, administración y docencia”.

La Distinción Medalla Rector Juvenal Hernández fue instituida por Decreto Universitario en el año 1983, coincidiendo su creación con la conmemoración de los 50 años del nombramiento del profesor Juvenal Hernández como Rector de la Universidad de Chile. Este galardón es otorgado a egresados y egresadas de la Casa de Bello que hayan prestado servicios distinguidos a la Universidad de Chile y al país, a través del ejercicio de sus respectivas labores profesionales. La Medalla representa un premio al espíritu humanista e ideario ético que encarnó el rector Juvenal Hernández.

El jurado estuvo integrado por la Rectora Rosa Devés; la Prorrectora Alejandra Mizala; el vicerrector de Asuntos Académicos, Claudio Pastenes; las profesoras Mónica Rubio y María Teresa Infante, reconocidas con la misma Medalla el año 2024; y el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Osvaldo Corrales, quien al igual que la profesora Rubio participó de forma telemática.

Más información sobre la vida y obra de Gonzalo Díaz en el portal Artistas Visuales Chilenos del Museo Nacional de Bellas Artes.