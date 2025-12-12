Elvira Hernández y la urgencia de la memoria: “Reordenamiento de los días” en un año electoral decisivo

Una poética de la advertencia en donde memoria, cuerpo e historia recientes dialogan con la herencia factual y emocional de la dictadura, es lo que propone a través de una escritura fragmentada “Reordenamiento de los días” de la Premio Nacional de Literatura, Elvira Hernández, su último lanzamiento hecho en colaboración con la Biblioteca Esencial de la Universidad de Chile en agosto de este año, y que resulta clave para reflexionar de cara a estas elecciones presidenciales.

En un escenario crítico donde la silla presidencial está siendo disputada por extremos políticos, dejando al descubierto la alta polarización a la que ha llevado la crisis estructural del modelo de desarrollo en Chile; la literatura es una de los bastiones más importantes para dar sentido colectivo y, a la vez, realizar y actualizar un ejercicio de memoria cada vez más urgente. Y en esa tarea, Elvira Hernández es una de las voces contemporáneas que persiste con fuerza y lucidez denunciando las consecuencias de la dictadura y sus efectos en la vuelta a la democracia.

De construcción abierta, la poesía de “Reordenamiento de los días” merodea las calles de la ciudad en silencio, observa con detención y encuentra en los rincones más perdidos aquellos fantasmas tiránicos que persisten en los hombros de la sociedad chilena. Es en esa labor de patrullaje que advierte una reconfiguración de los nuevos tiempos posdictatoriales, un problema que reitera durante todo el poemario:

El tiempo – piernas cruzadas

no tiene apuro infantil

ni espera anciana

solo un par de observaciones

en letra chica

El libro inicia citando a Gabriela Mistral: “Me cubre este vilísimo tiempo”, y esta referencia anticipa al lector de la paradoja temporal de una transición a la democracia sin la transformación social prometida:

No van quedando hazañas que contar sino fuleras

empresas que han deshecho el terruño

Desaparecidos

Muertos sin identificar y ejércitos con pocas

proezas.

Civiles encasquetados y encasquillados

Y la carga eterna de la divisa:

“Nada que hacer”

Muchos de estos poemas fueron escritos en los años 90 y recién ahora, tres décadas después, llegan al público. No es un caso aislado: buena parte de la obra de Hernández circuló primero en la clandestinidad y encontró publicación en el extranjero antes que en Chile. Esta selección continúa, con un guiño irónico, el espíritu de “El orden de los días”, el libro matriz que vio la luz en Colombia en 1991, casi diez años después de haber sido escrito. La escritora Raquel Olea definió ese volumen como “una radiografía psíquica del territorio urbano” en tiempos de dictadura, una imagen que vuelve a cobrar significado en “Reordenamiento de los días”, esta vez desde la impotencia compartida del siglo XXI.

Pero Hernández también aborda la intimidad de esas subjetividades marginalizadas que en el devenir postdictatorial se construyeron en los baches y silencios del lenguaje. La experiencia de exilio interior de quienes vivieron la dictadura en una ciudad que se transformaba en otra, con otra temporalidad, también se encuentra plasmada:

estás tú

que en el papel soy

un yo muy alejado

fracturado pero no

a la manera teórica

deshecho por los años

postergado y con rostro

de mujer

estás ahí

los días avanzan como

tanques con su cañón

mortífero

y el blanco

eres tú

Hay otros poemas en donde profundiza más esa idea de fragmentación:

A veces no sé dónde estoy parada

un sismo bajo mis pies

un oleaje en mi cabeza

y un deseo insalvable de derrumbamiento

Según Hérnandez, “Reordenamiento de los días” es un acto de despojamiento, cauterización y escritura colateral en dictadura y posdictadura, y que su lectura al día de hoy es gracias a sus obras anteriores “La bandera de Chile” y “El orden de los días”, a las que a ratos hace mención como ecos que irrumpen el presente:

En ese territorio está nuestro pasado y

nuestro futuro

su bandera ha sido izada

ad perpetuam

Y vuelve hacia las preguntas esenciales: “¿DÓNDE ESTÁN?”, muy en sintonía con sus títulos más actuales “Santiago rabia” (2016) y “Ciudad Cero” (2020), publicados como anuncio y posterior barrido por la ciudad luego de la revuelta social de 2019.

Leer a Elvira es leer a una poeta que salió a la calle e hizo circular su poesía clandestinamente en el peor periodo de violencia y censura dictatorial, comprometida y crítica con su tiempo, capaz de construir una poética que desmonta discursos oficiales desde una sensibilidad territorial que nos interpela y obliga a mirar incisivamente nuestra historia y presente. No es solo este nuevo lanzamiento, sino que años de escritura donde nos invita a la pausa, a advertir e inquietarnos sobre qué es lo que está en juego, perdonar y volver a repetir si este domingo se impone la ultraderecha:

Y los lanzaron al mar

pero no cayeron al mar

cayeron sobre nosotros