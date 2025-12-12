Facultad de Filosofía y Humanidades estrenará el documental "Gabriela Mistral y la Universidad de Chile" en la Cineteca Nacional de Chile

Esos tres momentos construyen un relato que da cuenta de distintas aristas del vínculo de la poeta con la Universidad de Chile desde una perspectiva histórica, terminando con una reflexión sobre Gabriela Mistral en la actualidad, rescatada y leída por las nuevas generaciones.

Raúl Villarroel Soto, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, destaca que “a partir de 2025 hemos participado activamente de la ‘Agenda Mistral’ con diversas iniciativas tales como la publicación de una antología poética que rescata su vinculación con Argentina, con la edición de poemas suyos menos conocidos, así como también con un vasto conjunto de eventos interdisciplinarios que mezclan poesía, música y reflexión académica. Entre otras acciones, puedo destacar un recital poético en múltiples lenguas, en homenaje a la dimensión plural y global de su voz que también forma parte de la agenda de celebraciones. Bueno, y sin ir más lejos, lo de hoy, que se expresa en este magnífico documental fílmico, de elaboración propia, con el que queremos consolidar nuestro homenaje a tan insigne mujer, cuya exaltación al máximo galardón de las letras universales hoy conmemoramos. De tal manera, se cumple efectivamente la instalación del legado de Mistral como un desafío a sus instituciones públicas y que es al que hemos querido responder con todo nuestro compromiso y entrega”.

Por su parte, Daniela Picón Bruno, directora de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio, explica que “en el año 1939, fue la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, liderada por el Decano Luis Galdames, la que impulsó la primera postulación de Gabriela Mistral a la obtención del Premio Nobel, reconocimiento que obtuvo 6 años después. Hoy, nuestra Facultad ha querido retomar este impulso y rendir homenaje a una figura a la que quienes cultivamos las humanidades y la educación pública tenemos tanto que agradecer”.

Álvaro González Ortíz, director del documental y encargado de Humanidades TV, unidad audiovisual de la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, explica que “con esta iniciativa quisimos explorar la relación que Mistral sostuvo con la Universidad de Chile, por lo que entrevistamos a académicas y académicos que fueron develando distintas facetas de su trayectoria, mostrando cómo la poeta reconoce a la Universidad como su alma mater y cómo, a su vez, la institución comprende y valora a la profesora, escritora y diplomática que ella fue”.

En el documental participan Soledad Falabella, Alicia Salomone, Alejandra Araya, Leonora Reyes, Adrián Baeza, Daniela Picón, Soledad Fariña y Gabriel González Castro, quienes abordan la vida y la obra de Mistral, evidenciando la trascendencia de su figura en y para la Universidad de Chile.

El estreno se realizará el próximo viernes 12 de diciembre a las 16:00 horas en la Cineteca Nacional de Chile, nivel -2 del Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26 (Metro La Moneda). Entrada liberada.

Para quienes se encuentren en regiones fuera de Santiago, el documental también será estrenado en el canal de televisión de la Universidad de Chile el viernes 12 de diciembre a las 23:00 horas.