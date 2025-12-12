INNA y Dominga: la geografía como coartada

Cuando por razones propias de nuestra geografía los grandes desarrollos empresariales y productivos se mezclan con los temas medioambientales, suelen surgir controversias entre sectores políticos, empresariales, sociales y de comunidades involucradas. Generalmente, la derecha apoya corporativamente los desarrollos, más allá de los sectores económicos y su localización.

Hoy la derecha chilena se ha enredado en su propio discurso ambiental: rechaza el proyecto INNA en Taltal porque “pone en riesgo los cielos más limpios del mundo”, mientras durante años defendió Dominga, que amenaza uno de los mares más prístinos y biodiversos del planeta. Esa asimetría no tiene solamente un matiz técnico, es un síntoma político.

Taltal e Isla Damas–Humboldt representan bienes ambientales de valor global: cielos excepcionales para la astronomía en el primer caso y un ecosistema marino único en el segundo.

Si la vara fuera coherente, quien se indigna ante la eventual contaminación lumínica o el riesgo para la ciencia debería mostrar, al menos, la misma vehemencia frente a la fragmentación de hábitats marinos, el aumento del tráfico de buques y el riesgo para especies protegidas.

En cambio, la derecha ha terminado describiendo Taltal como un santuario casi intocable, mientras redujo por años el archipiélago de Humboldt a un “obstáculo burocrático” para la inversión. La pregunta es entonces: ¿desde cuándo la pureza del cielo vale más que la del mar?

En el caso de INNA, el argumento central para el rechazo ha sido la localización: demasiado cerca de observatorios, demasiado invasivo para un entorno que se ha promovido internacionalmente como capital mundial de la astronomía. Aquí se apela a la imagen-país, a la defensa de un activo estratégico de conocimiento y a la necesidad de no hipotecar un “capital natural y científico” por un solo proyecto.

Dominga, sin embargo, comparte la misma lógica de riesgo concentrado: un solo emprendimiento de gran escala, anclado en un ecosistema frágil y de alto valor científico y turístico, cuya alteración es, en buena medida, irreversible.

La doble moral del territorio

El mensaje implícito es inquietante: ciertos territorios merecen defensa ambiental porque están asociados a ciencia, tecnología y prestigio internacional, mientras otros se pueden sacrificar en nombre de la “progresía” minera y portuaria.

El mar de Humboldt –con comunidades costeras, pescadores artesanales y biodiversidad menos visible que un telescopio internacional– queda en un peldaño inferior en la jerarquía simbólica de la derecha.

La diferencia es que, cuando se trata de Dominga, las mismas voces que ahora invocan prudencia territorial se refugiaron en tecnicismos de permisos, promesas de empleo y la vieja fórmula de “Chile no puede darse el lujo de decir no a la inversión”.

La contradicción no es solo ambiental, es profundamente política. INNA no tiene el mismo arraigo simbólico ni la misma historia de redes empresariales y políticas que Dominga; es más fácil convertirlo en ejemplo de “buen ambientalismo” de derechas sin tocar intereses demasiado consolidados.

Al criticar INNA por su ubicación, la derecha se reviste de sensibilidad ecológica a un costo político acotado, mientras protege –o relativiza– proyectos históricamente ligados a su propio mundo económico.

Dominga, en cambio, se ha transformado en bandera identitaria: la prueba de fuego de su relato sobre crecimiento, certeza jurídica y combate a la “ideología verde” que, según ellos, frena al país.

En otras palabras, no se evalúan dos proyectos con el mismo criterio; se selecciona qué proyecto sirve mejor a la narrativa del momento y cuáles redes de poder no conviene incomodar.

Esta jerarquía revela una ética condicional: el territorio es valioso mientras no choque con determinados intereses económicos ni con el imaginario de desarrollo que la derecha ha construido para sí.

Cuando el sacrificio recae en costas y comunidades históricamente postergadas, el discurso cambia: allí la “modernidad” justifica casi todo; en los cielos limpios, en cambio, la prudencia se vuelve virtud.

Una oportunidad desperdiciada

La derecha podría haber usado el caso INNA para corregir su historial: fijar un estándar ambiental robusto, aplicable tanto a proyectos “verdes” como a mineros, en mar y tierra, sin privilegios territoriales.

Haber dicho: así como defendemos los cielos para la ciencia, también defenderemos mares, humedales y glaciares, incluso cuando los proyectos prometan miles de millones.

La contradicción no es solo ambiental, es profundamente política. INNA no tiene el mismo arraigo simbólico ni la misma historia de redes empresariales y políticas que Dominga; es más fácil convertirlo en ejemplo de “buen ambientalismo” de derechas sin tocar intereses demasiado consolidados.

Sin embargo, al sostener “no aquí” para INNA y “sí, pese a todo” para Dominga, lo que se consolida es la imagen de una derecha que ajusta sus principios ambientales según el mapa de intereses que tenga delante.

Y mientras no resuelva esa inconsistencia de fondo, cualquier discurso verde seguirá oliendo más a táctica electoral que a verdadera convicción ecológica.