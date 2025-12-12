Invierno en Gaza: colapso de edificios y el frío cobran la vida de al menos ocho personas

Desde el jueves, al menos ocho personas han muerto en la Franja de Gaza, tanto por el colapso de edificios provocados por un temporal, como por el frío.

Este viernes, murieron dos niños más debido a las bajas temperaturas: Taim J., de solo 10 días, que perdió la vida en el campamento de refugiados de Shati y fue llevado al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte); y Hadil H., de 9 años, que murió también en la capital de la Franja.

La agencia de noticias EFE consultó al Ministerio de Sanidad del enclave palestino para corroborar sus muertes, pero no obtuvieron respuesta.

El fallecimiento de ambos menores se suman al de una bebé de ocho meses en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Luego de que la carpa en que vivía con sus padres se inundara. La menor murió de hipotermia.

Miles de personas desplazadas por el conflicto bélico viven en lugares por debajo del nivel de la calle, lo que hace que el agua se acumule alrededor y dentro de las tiendas de campaña de las familias.

De acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), cerca de 850 mil personas se refugian en 761 sitios que son especialmente vulnerables a inundaciones.

Edificios bombardeados terminaron de colapsar

Hasta ahora, la mayor causa de muertes durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios. Tras más de dos años de bombardeos por parte del ejercito israelí, muchos eran vulnerables a colapsar.

Las lluvias, que azotaron la Franja durante toda la noche, provocaron la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos cuatro personas que fueron sepultadas por ellos.

Asimismo, al menos dos gazatíes murieron al colapsar una casa en Bir al Naja (Yabalia, norte de Gaza), mientras que otras nueve quedaron sepultadas sin que se conozca su situación. La agencia de noticias palestina, Wafa, eleva el número de muertos en Bir al Naja a cinco.

“El trabajo sigue en curso para recuperar a varios heridos atrapados entre los escombros”, aseguró la Defensa Civil de Gaza en un comunicado sobre esa vivienda en particular.

Dos personas más perdieron la vida tras el colapso de un muro en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza. Otro gazatí murió al vencerse un muro en el campamento de refugiados de Shati el jueves.

En la capital de la Franja, unas diez casas han caído por las fuertes lluvias y vientos.