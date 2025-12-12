Jeannette Jara en Coquimbo: "Soy mujer de palabra, lo que me comprometo lo cumplo"

En Coquimbo realizó su última actividad oficial y cierre de campaña la candidata oficialista Jeannette Jara, haciendo un recorrido de todas las propuestas que realizaría si llega a la presidencia e insistiendo en apuntar a Kast por un posible recorte fiscal.

Los adherentes de la candidatura llegaron a la Plaza Vicuña Mackenna del puerto con banderas con el nombre de la exministra. Durante el show artístico previo al discurso de la candidata se escucharon cánticos con insultos contra José Antonio Kast.

Ya en el escenario, tras entonar el himno nacional —con interrupciones que gritaban “revolución”—, Jara reforzó alguno de los ejes de su campaña, como que es “necesario defender lo conquistado”, como las 40 horas.

También prometió tener “mano dura” para combatir la delincuencia, los abusos, la corrupción y la colusión. “Las penas las cumplirán los delincuentes sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia”, aseveró.

Además, reafirmó que buscará desarrollar iniciativas como “pie cero” para la primera vivienda y eliminar el IVA a los medicamentos, que fueron propuestas por Evelyn Matthei y Franco Parisi, respectivamente, en la primera vuelta.

Junto con eso, la exministra afirmó que “el ingreso vital de $750 mil pesos va a ser suscrito con apoyo para las pymes” y dedicó palabras a los adultos mayores, las familias con hijos del espectro autista, las cuidadoras, entre otros grupos.

“La gente merece (…) llegar a su casa en la noche tranquila y no pensar que va a ser asaltada. Y también llegar a fin de mes pudiendo pagar sus cuentas y ojalá ahorrar un poco. Esas dos seguridades son mi compromiso con ustedes”, sostuvo.

“Yo les quiero decir que en mi gobierno vamos a tener medidas concretas porque soy mujer de palabra y porque lo que me comprometo lo cumplo”, aseguró.

En otro segmento de su intervención, Jeannette Jara expuso que “algunos quieren hacernos creer que Chile es un país donde no alcanzan los recursos. Y yo les quiero decir que Chile es un país que genera muchos frutos y mi interés es que todas las familias chilenas tengan un pedacito de esa fruta”, proclamó entre los aplausos de sus adherentes.

La candidata eligió la Región de Coquimbo para cerrar su campaña, pues allí se impuso como primera mayoría en la votación del 16 de noviembre.