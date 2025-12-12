José Antonio Kast cierra su campaña en Temuco: "Estamos seguros que vamos a ganar"

En Temuco cerró su campaña el candidato republicano, José Antonio Kast, realizando fuertes críticas a la candidata oficialista, Jeannette Jara y al Gobierno.

Junto a su esposa, María Pía Adriasola, el candidato llegó hasta la Región de La Araucanía, mismo lugar en el que inició su despliegue para el balotaje.

Luego de una presentación musical de la banda nacional Los Charros de Luchito y Rafael y detrás de su ya tradicional vidrio blindado, el candidato republicano salió al escenario pasadas las 19.30 de la tarde para dar su último discurso previo a la segunda vuelta.

Su alocución, como es habitual, estuvo centrada en temas de seguridad y economía, como también en sus críticas al gobierno de Gabriel Boric y a Jeannette Jara.

El candidato empezó su intervención agradeciendo “a Dios que me ha guiado, me ha cuidado y me ha acompañado”. También tuvo palabras para los parlamentarios en ejercicio y electos del sector, junto con los alcaldes, concejales, consejeros regionales y los integrantes de su equipo más cercano.

Además, el republicano se mostró triunfalista. “Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, afirmó.

También tuvo palabras para los otros partidos de oposición que lo han acompañado. No solo reiteró que “vamos a trabajar unidos” en un eventual gobierno, sino también agradeció directamente a libertarios, socialcristianos, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por sumarse a la campaña de segunda vuelta.

Así, dio paso a la crisis de seguridad. “En La Araucanía y en Chile se va a hacer justicia (…), porque hay miles de agricultores, emprendedores, comunidades mapuches, que han sufrido por el miedo, por el miedo a unos pocos que son unos cobardes que atacan de noche con el rostro cubierto”, afirmó.

Y recalcó que “esta es una cruzada para recuperar la paz, el orden, la justicia en nuestro país”.

Sobre lo mismo, no dudó en apuntar contra el gobierno: “Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo. Fueron capaces de destruir la educación, la atención en salud, el sueño de la casa propia, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon”.

“Nos hablaron de que iban a cuidar a los chilenos y a los únicos que cuidaron fueron a sus amigos. Y eso es algo que tiene que cambiar”, aseguró.

Así, también agradeció a los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) y apuntó sus dardos contra Jeannette Jara. “A ellos, más que insultarlos como lo hace la candidata que va con la izquierda, nosotros los aplaudimos”, manifestó.