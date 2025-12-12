Manuel Antonio Garretón: “Tenemos una derecha cuyo referente político es la dictadura militar”

Este domingo, Chile definirá si Jeannette Jara o José Antonio Kast liderará el país durante los próximos cuatro años. En medio de un escenario electoral tensionado por una campaña agresiva y con el crecimiento de una extrema derecha en el territorio nacional. El sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, Manuel Antonio Garretón, abordó el contexto político que envuelve estas elecciones.

“El voto obligatorio marca mucho, porque hay la incorporación de un electorado nuevo. En general, distante de la política. Con, en algunos casos, sectores de rechazo de la política”, analizó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis.

El también académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Casa de Estudios profundizó acerca de los dos sectores en disputa para estas elecciones: “Tenemos, por un lado, una derecha que realizó en la primera vuelta una primaria, y que para variar triunfó su sector más duro, más autoritario. Cuyo referente político es la dictadura militar. Tanto en el componente autoritario, donde la idea de orden, que tiene bastante repercusión, y que el modelo socioeconómico es lo que ellos han defendido”.

“Tenemos una derecha que no es democrática, aunque haya derechistas democráticos”, sumó el sociólogo.

En cuanto al panorama en la izquierda para estas elecciones, Garretón sostuvo que: “Una nueva coalición que tiene dos componentes fundamentales, que es completa, una coalición de centro izquierda: básicamente su carácter es, uno, democrático, y dos, un proyecto, que todavía está en ciernes como proyecto histórico a largo plazo, pero que tiene la defensa de las conquistas hechas hasta ahora”.

Reforzando su posición acerca de la extrema derecha, el Premio Nacional señaló que “la derecha actual en el mundo es básicamente autoritaria, eso nadie lo discute, hay una tendencia”.

“El referente político de esta derecha, en el caso de Kast, es Jaime Guzmán (…) esta derecha nació en dictadura, y fue el sostén político de la dictadura”, comentó.

Acerca del crecimiento de las derechas en el mundo y los problemas del progresismo para transmitir sus ideas a la ciudadanía, expuso que “en este mundo, por todas las transformaciones que se han producido, que tienen que ver con las tecnologías, el internet, las crisis climáticas (…) y el gran temor a las cuestiones de seguridad”, la ciudadanía es “más dispersa” y no apela a “grandes ideas o grandes proyectos”. “Eso es lo que la derecha aprovecha”, enfatizó.

“Yo no sé si hablaría de derrota cultural. Estamos en un tipo de sociedad distinta a la anterior. En el mundo industrial, con el surgimiento del movimiento obrero, con el surgimiento de los movimientos estudiantiles, el movimiento campesino, con una clase media, eso era proclive a un clima de centro izquierda”, explicó.

En esa línea, el sociólogo explicó que actualmente “las transformaciones, que no generan grupos sociales, generan identidades centradas en sí mismas”, lo que a su juicio fomenta “individuos con una sensación de incertidumbre y de miedo, donde la palabra orden aparece como algo central”. Todo ello, agregó, crea “un cultivo para ideas de derecha”.