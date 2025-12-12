Negociación ramal: CUT valora presentación de proyecto del Ejecutivo y oposición lo tilda de “saludo a la bandera”

En los próximos días, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresará uno de los proyectos prometidos por su administración: la negociación multinivel o ramal. Aunque la fecha exacta no está confirmada, la propuesta se mantiene en pie y el Parlamento podrá contar con el texto para iniciar su discusión tras la pausa de fin de año.

La negociación ramal busca, entre otros pilares, complementar la negociación colectiva de empresa, mejorar condiciones laborales como salud, seguridad, jornada y sueldos, y busca establecerse bajo los estándares de la OCDE.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajaras, José Manuel Díaz, destacó el inicio del debate legislativo sobre la negociación ramal, pues era un paso esperado desde hace años.

“Valoramos que el gobierno confirme el envío del proyecto de negociación ramal. Sabemos que el Congreso entra en receso y que es poco probable que la iniciativa se apruebe dentro del actual mandato. Pero lo central es que Chile avance en incorporar un nuevo nivel de negociación colectiva que complemente y no reemplace la negociación por empresa”, señaló Díaz.

En ese sentido, recalcó los ejes relevantes que debe contener el proyecto que presentará el Ejecutivo. “Como CUT hemos sido claros, la negociación ramal debe incluir: salario, seguridad laboral, protección a las pymes, jornada de trabajo, fortalecimiento sindical, capacitación, y por cierto, avanzar hacia una transición más justa”, enfatizó el presidente de la multigremial.

Ante voces contrarias a este proyecto, Díaz defendió que la iniciativa “también tiene virtudes hacia las empresas, porque evita el dumping y la competencia desleal entre ellas”.

“Aporta, crea, desarrolla y es un elemento central en el desarrollo del país, en el crecimiento. Pero también ese desarrollo y ese crecimiento tiene que tener la justa distribución de lo producido. Por eso es un equilibrio entre las relaciones laborales”, sostuvo el dirigente a favor de la negociación ramal.

En la arena política, las opiniones acerca del proyecto no tardaron en llegar. El presidente de la Comisión de Trabajo y diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, entregó su visión sobre lo que llamó “un anhelo histórico de los trabajadores y trabajadoras”.

“Ha sido postergado por demasiado tiempo, principalmente por la resistencia de los grandes gremios empresariales. Y hoy día tenemos un sistema de relaciones laborales que está profundamente desbalanceado, donde el poder está concentrado en los empleadores”, declaró el congresista en diálogo con nuestro medio.

Por lo anterior, aseguró que es “una muy buena noticia” que el Ejecutivo avance en el proyecto, destacando cómo este se elaboró “junto a los sindicatos que conocen de primera mano donde el modelo actual les aprieta el zapato”.

“Es una reforma compleja, es de alto impacto, y como presidente de la Comisión de Trabajo espero que la discusión esté a la altura de lo que el país y el mundo del trabajo esperan”, comentó Giordano.

Desde la oposición, manifestaron su rechazo asegurando que es “un saludo a la bandera” y cuestionaron que la iniciativa se presente tan cerca del término de la actual administración.

El diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Trabajo, Henry Leal, señaló: “Chile hoy necesita reactivar su economía y generar más empleo. Este proyecto de negociación ramal lo único que hace es destruir empleo”.

“El Gobierno no entiende absolutamente nada y lo está haciendo cuando ya se va, le queda un mes, cinco semanas legislativas”, criticó el parlamentario de derecha a Radio y Diario Universidad de Chile.

Leal fue enfático en rechazar la iniciativa, advirtiendo que “no va a contar con ningún apoyo nuestro en el Congreso”, ya que —según sostuvo— afecta directamente a los trabajadores y “al millón de cesantes”.

En ese sentido, afirmó que el foco debe estar en reactivar la economía, planteando que se trata de “un proyecto que va en la dirección contraria a lo que hay que hacer”. Además, remarcó que “ningún economista serio va a respaldar un proyecto de esta naturaleza”.