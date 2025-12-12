Segunda vuelta: quiénes pueden excusarse de votar y quiénes tienen derecho a voto preferente o asistido

En la antesala de la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar este domingo 14 de diciembre, las autoridades entregaron detalles de los distintos aspectos del proceso electoral, desde el recordatorio de quienes están obligados a votar, hasta la información sobre el voto preferente y voto asistido destinado a personas con discapacidad y adultos mayores.

En el marco de la campaña del Gobierno, “Chile Vota Informado”, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que solo los chilenos y chilenas están expuestos a multas por no votar, mientras que para los extranjeros con derecho a sufragio, el voto es voluntario.

“Están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas y se les aplica una sanción en caso de que no lo hagan. Esto es, las chilenas y chilenos. El concepto de electores es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar. Esto es muy importante al momento de excusarse, para no atochar los sistemas que se han establecido para esas excusas”, explicó.

En esa misma línea, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, aclaró que en el día de las elecciones los únicos que deben excusarse a través de la Comisaría Virtual o presencialmente en recintos policiales, son aquellas personas que están a 200 kilómetros de su local de votación.

“Las personas tienen excusas para no concurrir a votar, pero no hay que confundir las excusas que se tienen que hacer valer cuando cita el Juzgado de Policía Local un año después de las elecciones, como son el hecho de encontrarse fuera del país, estar en el registro de discapacitados, tener un impedimento grave, haber cumplido funciones propias del proceso electoral ese día; con el hecho de ir a acreditar que estamos a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Esa es la única causal por la que uno tiene que concurrir a las comisarías”, dijo.

Desde el Gobierno, también se informó sobre el despliegue que habrá en materia de transporte y que incluye: dos mil 700 servicios gratuitos para personas en sectores rurales que necesiten acercarse a sus locales de votación; un refuerzo en los buses Red de la Región Metropolitana; y el servicio gratuito tanto del Metro de Santiago, como de servicios urbanos de EFE.

Voto preferente y voto asistido

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se refirió a las personas que tendrán preferencia al interior de los locales de votación y que por lo tanto, podrán adelantarse en las filas. Estas son: personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cuidadoras con credencial.

La secretaria de Estado además precisó que el voto asistido está disponible para todos quienes lo soliciten y que no es necesario acreditar una discapacidad.

“En el caso de las personas que lo requieran, pueden hacer uso del derecho al voto asistido. Esto significa que pueden asistir con una persona mayor de 18 años, de su confianza, que pueda hacer ingreso, incluso a la cámara secreta con ella y ello debe ser registrado en el acta de esa mesa de votación”, indicó.

“Basta que una persona lo requiera para que la mesa habilite el voto asistido. No tiene que acreditar una discapacidad, no es un requisito que esté en el Registro Nacional de Discapacidad, sino que manifieste requerir esa asistencia”, recalcó.

La ministra Toro también detalló que en el caso de personas con movilidad reducida, que deban votar en una mesa sin acceso universal, se “puede ejercer el derecho a voto fuera de la cámara secreta y para eso, deben tomarse todas las medidas para que se mantenga el secreto de su votación, incluida la posibilidad de que, por ejemplo, una mesa se traslade de un segundo a un primer piso”.

La autoridad recalcó que, en algunos casos, el proceso puede implicar demoras para quienes esperan en la fila. “Eso a veces significa que quienes estamos en la fila de votación tenemos que esperar”, señaló, subrayando que se trata de una situación legítima, pues “así le estamos garantizando el derecho a voto a alguien que lo requiere” y, por lo mismo, “requiere nuestro tiempo y nuestra paciencia”.