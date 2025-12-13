Boric encabezó ceremonia por los 130 años del Consejo de Defensa del Estado

El CDE tiene sus raíces en 1895, cuando el entonces presidente Jorge Montt Álvarez, preocupado por la falta de una adecuada defensa y representación de los intereses patrimoniales del Fisco y del Estado, envió al Congreso un proyecto de ley para organizarla.

Ese mismo año se dictó el Decreto Supremo N°2629, mediante el cual se organizaba la defensa fiscal de forma provisoria. Este fue el nacimiento del Consejo de Defensa Fiscal, el antecesor directo de lo que hoy es el Consejo de Defensa del Estado.

Lanzamiento de libro histórico

En la actividad, se presentó el libro “El Consejo de Defensa del Estado“, un texto que narra la historia de esta institución y subraya su importancia en la defensa judicial del Estado y en la configuración del derecho público chileno.

El texto ofrece una mirada histórica que conecta la labor del CDE con los grandes procesos políticos, sociales y económicos del país. Su publicación fue posible gracias a la colaboración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Museo Histórico Nacional, que aportaron su experiencia y recursos para preservar y difundir la memoria histórica del organismo.