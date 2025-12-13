Comienza segunda vuelta presidencial en el extranjero: subsecretaria De la Fuente destaca "tiempo récord" en el envío de material

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, junto a representantes del Servicio Electoral (Servel) y del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dieron por iniciada oficialmente la segunda vuelta presidencial 2025 con la apertura de las mesas receptoras de sufragios en Nueva Zelanda.

La autoridad de Cancillería destacó la coordinación institucional que permitió cumplir con los plazos para que los chilenos en el exterior puedan ejercer su derecho. “En tiempo récord logramos mandar el material electoral para esta segunda vuelta”, aseguró de la Fuente, subrayando que este esfuerzo conjunto permite que “las elecciones se desarrollen de mejor manera”.

Por su parte, el representante del Tricel valoró el trabajo coordinado con el Servel y Cancillería, señalando que esta labor permite “dar más garantías de que efectivamente cada voto se contó” y que la proclamación de las autoridades electas será “más fluida”.

Transparencia y respuesta a cuestionamientos

Ante las consultas sobre posibles reclamos de irregularidades —como ocurrió marginalmente en la primera vuelta—, la presidenta del Consejo Directivo del Servel fue enfática en defender la “alta integridad electoral” de Chile.

“Somos un país donde rápidamente, una vez concluida la elección, se conocen los resultados y las distintas candidaturas reconocen esos resultados”, afirmó. Además, recordó que el sistema cuenta con múltiples chequeos, desde el conteo en mesa hasta la calificación final del Tricel, organismo que incluso tiene la facultad de abrir las cajas de votación si existen dudas fundadas, como ya se ha hecho en procesos anteriores.

Sobre el voto obligatorio y las dificultades que acusan los Juzgados de Policía Local para cobrar las multas, desde el Servel indicaron que su rol se limita a realizar las denuncias dentro del plazo de un año, siendo resorte de los jueces autónomos la ejecución de las sanciones.

Tensión diplomática con EE.UU.

La instancia también sirvió para abordar la contingencia internacional. Consultada por los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, quien acusó “problemas de comunicación” con el Presidente Gabriel Boric, la subsecretaria de la Fuente bajó el perfil a la polémica.

“La Cancillería es el brazo ejecutor de la política exterior que define el Presidente de la República”, sentenció. La autoridad aseguró que la relación con EE.UU. “sigue siendo cordial”, destacando los más de 200 años de historia diplomática y la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Además, confirmó que en los próximos días se realizará la presentación de las cartas credenciales de los nuevos embajadores, normalizando así el vínculo diplomático.

Respecto a la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, de la Fuente reiteró el llamado a preservar a América Latina como un “continente de paz”, expresando preocupación por la situación y abogando por el respeto al derecho internacional y la soberanía de los estados.