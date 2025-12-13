Judd critica que Boric no acepta ayuda de Trump contra el crimen por ideología

El nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, criticó al Presidente Gabriel Boric por, a su juicio, no colaborar con el Gobierno de Donald Trump en el combate al crimen debido a diferencias ideológicas.

“Tenemos que poder trabajar con el gobierno. Ahora mismo no trabajamos con este gobierno. Desde que el Presidente Donald Trump fue electo, este gobierno ha cortado casi toda comunicación”, señaló Judd en entrevista con El Mercurio de Antofagasta.

El embajador aclaró que la crítica apunta directamente al mandatario: “Cuando digo el gobierno, me refiero al Presidente; hay gente muy buena en el gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos. Eso ha sido decepcionante que no podamos tener esa comunicación abierta y de colaboración con los temas importantes para la población chilena”, añadió.

Seguridad y diferencias ideológicas

Judd vinculó directamente la falta de colaboración con la principal preocupación ciudadana en Chile:

“El principal tema para los chilenos según las encuestas es el crimen. Y su mejor socio para combatir el crimen es Estados Unidos. Pero si no tenemos esa comunicación con la Presidencia, es más difícil trabajar. Así que, espero que con el próximo Presidente podamos trabajar para entregar lo que los chilenos quieren”, agregó.

El embajador insistió en el factor ideológico, sosteniendo que la ideología del Presidente Gabriel Boric es “muy distinta a la del Presidente Trump, y por alguna razón decidió que no iba a trabajar con nosotros por esa diferencia ideológica”.

Judd concluyó que resulta frustrante que, aunque Chile pida ayuda ante crisis mundiales, el jefe de Estado “critica constantemente a nuestro Presidente. Eso dificulta negociar acuerdos que ayudarán al pueblo chileno”.