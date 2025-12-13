Lluvia, transporte gratuito y preferencia a cuidadores: autoridades detallan plan de contingencia para la segunda vuelta en la RM

Con miras a la segunda vuelta de este domingo, las autoridades de la Región Metropolitana entregaron el balance final de las coordinaciones logísticas y de seguridad para los comicios. El foco estuvo puesto en las proyecciones meteorológicas, el refuerzo del transporte y las facilidades para grupos prioritarios.

El Delegado Presidencial, Gonzalo Durán, confirmó que, ante el pronóstico de chubascos aislados —principalmente durante la tarde—, se ha instruido flexibilidad en los recintos de votación. Si bien se espera que las precipitaciones sean de baja intensidad, existen protocolos para reubicar mesas que se encuentren al aire libre si la lluvia se intensifica, garantizando que el proceso no se detenga.

Atención preferente a cuidadores

Una de las novedades de esta jornada es la recomendación explícita para facilitar el sufragio a las personas que ejercen labores de cuidado.

“Tenemos una cantidad del orden de 30.000 personas que son cuidadoras o cuidadores, la mayoría mujeres (…) Aquellas cuidadoras que porten su credencial otorgada a través del Ministerio de Desarrollo Social, efectivamente se les den las facilidades del caso para reducir su tiempo de votación”, señaló la autoridad regional. Esta medida se suma a la preferencia habitual para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Transporte gratuito y refuerzo de servicios

El Ministerio de Transportes informó que se implementará un plan especial de movilidad. El Metro de Santiago y los servicios de EFE serán gratuitos, aunque los usuarios deben validar su pasaje con la tarjeta Bip! o billetera digital (QR), la cual debe tener saldo mínimo (aunque no se descontará dinero).

Metro: Adelantará su apertura a las 07:00 AM y aumentará su oferta en un 30%.

Red Movilidad (Buses): Aumentará su frecuencia en un 80% a 85% en hora punta.

Rural: Habrá 57 servicios gratuitos para zonas aisladas de la región.

Ciclistas: Se permitirá el ingreso de bicicletas al Metro y se han coordinado espacios en los locales de votación para quienes lleguen en este medio.

Seguridad y rapidez del voto

El Jefe de Fuerza Regional, general Alejandro Ciuffardi, confirmó que las Fuerzas Armadas tomaron control de los 1.014 locales de votación de la región sin inconvenientes. Al tratarse de una elección con una sola papeleta (Gobernadores Regionales), se estima que el tiempo de votación por elector sea de un minuto a minuto y medio, lo que debería evitar aglomeraciones.

Desde Carabineros indicaron que se mantendrá el resguardo en el exterior de los recintos y recordaron que las personas pueden dejar constancia en Comisaría Virtual (con validación presencial posterior) si se encuentran a más de 200 km de su domicilio electoral.

Recordatorios claves