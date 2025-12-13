Nuevo intento de romper tradición en la Corte Suprema: Ministra Repetto desafía a Chevesich por la presidencia

La presidencia de la Corte Suprema la asume tradicionalmente el ministro más antiguo, una costumbre que siempre se ha respetado, pero que el próximo lunes podría romperse por segunda vez en los últimos años. En el pleno se elegirá al sucesor o sucesora de Ricardo Blanco para el periodo 2026-2027.

Según consigna La Tercera, la tradición ya fue desafiada en 2019, cuando el entonces ministro Lamberto Cisternas intentó competir sin éxito contra Guillermo Silva, el más antiguo ese año.

Sin embargo, la competencia del próximo lunes promete ser mucho más reñida. La ministra María Angélica Repetto tiene deseos de competirle a Gloria Ana Chevesich, la magistrada que por antigüedad debería presidir el máximo tribunal.

La coincidencia con la Acusación Constitucional

La cita coincidirá con otro hito relevante: a las 14 horas, a la misma hora en que podría estar ocurriendo la votación en la Suprema, la Cámara de Diputados comenzará el debate para votar la acusación constitucional contra el suspendido supremo Diego Simpertegui.

Fuentes judiciales comentan que Simpertegui fue uno de los artífices del plan para que Repetto le compita a Chevesich, aunque su participación se truncó debido a que la “trama bielorrusa” lo arrastró al mismo caso de corrupción que investiga la Fiscalía.

Por lo mismo, la carta de Repetto, entre los judiciales, se ha interpretado como una reacción de un ala del pleno de la Suprema que no está conforme con la manera en cómo el máximo tribunal ha reaccionado a la crisis que atraviesa. Muchos creen que la hora de la presidencia debe ser para alguien capaz de poner freno a las críticas.

Chevesich: La “jueza de hierro” y la limpieza judicial

El ascenso de Chevesich es visto por algunos como una amenaza, ya que la ministra no esconde su intención de limpiar el Poder Judicial y seguir la misma línea de dureza impulsada por el actual presidente Blanco.

Sus pares saben que Chevesich está dispuesta a activar la extinta Comisión de Ética, abrir sumarios o decidir la remoción de magistrados. El mismo talante con que en 2003 se hizo conocida en el caso MOP-Gate, por el que se ganó la chapa de “jueza de hierro”, es el que ha mantenido al momento de juzgar a sus colegas, lo que ha generado fricciones y hasta distanciamientos, como con el supremo Mauricio Silva.

Para una buena parte de los judiciales, la posibilidad de renovación del Poder Judicial está ligada a que Chevesich logre la presidencia, pues representa la voluntad de avanzar con dureza en los procesos disciplinarios.

El gremio judicial defiende la tradición de antigüedad

En medio de esta disputa, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) emitió un comunicado defendiendo la tradición de antigüedad para la elección del presidente del máximo tribunal. Si bien el gremio reconoció que es urgente un cambio estructural en los nombramientos tras el caso “Audios”, manifestaron su “rechazo a cambios abruptos y no justificados” en el actual procedimiento.

Según APRAJUD, la tradición de elegir al ministro de mayor antigüedad, vigente por dos siglos, ha contribuido a dar estabilidad, continuidad institucional y señales de imparcialidad. Alterar esta base hoy, cuando el Poder Judicial enfrenta una de sus crisis de credibilidad más grandes, abriría la puerta a “sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas intestinas o presiones que afecten directamente la independencia judicial“.

La asociación hizo un llamado “respetuoso, pero firme” al Pleno de la Corte Suprema para que la definición de la próxima presidencia se haga con un sentido institucional y altura de miras, pensando en la probidad y en el respeto por una tradición que ha dado estabilidad al sistema de justicia en sus más de doscientos años de funcionamiento.

Disputa voto a voto en la Suprema

Hasta el viernes, la disputa iba voto a voto. La Primera Sala, que ve causas civiles y que integra Repetto, actuaría en bloque, entregando los cinco votos a su favor, incluyendo las preferencias de Arturo Prado, Mario Carroza, María Soledad Melo y el ministro Silva.

En la Segunda Sala , los apoyos se dividirán: Leopoldo Llanos y Manuel Valderrama se inclinarán por Chevesich , mientras que las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo optarían por Reppeto .

La Tercera Sala se complica, pero los ministros más nuevos, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz , se irían por la opción de la antigüedad. La ministra Adelita Ravanales respaldaría a Repetto . El ministro Matus es la gran incógnita.

En la Cuarta Sala, Chevesich suma un buen bolsón de votos, logrando los respaldos de su aliada Andrea Muñoz, y las magistradas Jessica González y Mireya López. Además, suma el apoyo del presidente Blanco.

Toda la votación ocurrirá sin orden, en cédula manuscrita y de forma simultánea. Las proyecciones hasta el viernes daban a Chevesich un triunfo de entre nueve o 10 votos a su favor, versus ocho preferencias para Repetto. Sin embargo, las fuentes judiciales señalan que las preferencias podrían cambiar durante el fin de semana o que la propia Repetto podría optar por no competir en el pleno.