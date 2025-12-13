Presidenta del Sector Público por reajuste: “Si el Gobierno no hace una propuesta decente, tendremos que irla a pelear al Parlamento"

La Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 organizaciones estatales y es coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reaccionó con preocupación luego de que el Gobierno definió que la negociación del reajuste no se cerrará antes de la segunda vuelta presidencial, sino que se retomará próximo el lunes y martes.

El cambio de calendario se produjo pese a que los gremios solicitaron explícitamente adelantar el acuerdo para evitar que el proceso quedara condicionado por el escenario electoral.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la mesa, Laura San Martín, reiteró que los trabajadores esperan una señal clara del Ejecutivo. “Nosotros tenemos una propuesta ya como Mesa del Sector Público que es el 2% real. Entonces, esperamos que el Gobierno nos dé respuesta a eso”, señaló.

En esa línea, insistió en que lo solicitado no constituye un aumento salarial, sino una corrección frente al alza del costo de la vida. “No estamos pidiendo un aumento de sueldo, solamente estamos solicitando recuperar el costo de la vida (…) estamos solicitando recuperar el poder adquisitivo para comprar lo mismo que comprábamos en diciembre del 2024”, explicó.

La dirigenta remarcó que la postergación de la negociación genera inquietud, especialmente considerando el cierre del ciclo político del Presidente Gabriel Boric. Aunque subrayó que los acuerdos deben entenderse como compromisos de Estado y que las certezas para los trabajadores no pueden quedar sometidas al cambio de gobierno.

“Nosotros hacemos un compromiso con el Estado, no hacemos un compromiso con cada Gobierno de turno. Hemos tenido mesas de trabajo durante muchos años con diferentes gobiernos. Entonces, se espera que haya continuidad, porque este es un acuerdo entre el Estado de Chile”, afirmó.

San Martín enfatizó que, junto al reajuste, la estabilidad laboral es una de las demandas urgentes. Cuestionó la incertidumbre que viven trabajadores a contrata y honorarios año tras año. “Las personas no pueden estar todos los años esperando si el próximo año van a tener o no un trabajo”, dijo.

“Queremos que quede clarito cuáles son los tipos de contratos que se van a renovar y que las personas tengan, por lo menos, un tiempo de que si no han renovado su contrato, que les den un acto administrativo fundado, que sea porque su comportamiento o su funcionamiento ha sido el adecuado. Pero no solamente porque necesitamos el cargo para algún cargo político”, agregó.

La líder sindical criticó la falta de avances en materias comprometidas con el Ejecutivo, entre ellas salud mental, cuidado infantil y la implementación de la jornada laboral de 40 horas. “Estamos pidiendo hace tiempo una norma de aplicación general sobre salud mental, que está en Contraloría y no ha sido tomada de razón, es un tema gravísimo en este país”, señaló.

Respecto del bono compensatorio de sala cuna, agregó: “No puede ser que unas municipalidades paguen 90 mil pesos y otras 500 mil, tiene que tener un precio de mercado regulado”.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno presente una oferta inferior al 2% o limite la cobertura de beneficios, San Martín sostuvo que los gremios mantendrán la presión. “La movilización es una herramienta que nunca los trabajadores tienen que desechar”, manifestó.

En esa línea, mencionó que “si el Gobierno no hace una propuesta decente, tendremos que irla a pelear al Parlamento, como ha sido en otros años”.

“Nosotros aportamos al país, pagamos impuestos cada vez que compramos; no así los grandes empresarios que eluden. No estamos pidiendo cifras fuera del alcance, estamos pidiendo lo que este Gobierno puede asumir”, concluyó.