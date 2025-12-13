Tailandia rechaza tregua con Camboya y advierte que seguirá atacando en la frontera

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció que no responderá a la oferta de alto el fuego con Camboya que ha formulado la mediación malasia y afirmó que continuará atacando hasta que “termine la amenaza” contra el país.

“Quiero dejarlo muy claro”, indicó Anutin en su cuenta de Facebook, donde desmintió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la noche anterior había sugerido que los enfrentamientos se habían reanudado tras la explosión accidental de una mina que alcanzó a militares tailandeses.

“Definitivamente esto no ha sido ningún accidente”, aseguró el primer ministro tailandés antes de avisar que Tailandia “seguirá ejecutando sus acciones militares hasta que perciba que ha terminado la amenaza contra este país y su gente, y las operaciones que hemos lanzado esta mañana hablan por sí mismas”.

Poco después, y ya en declaraciones recogidas por el diario Khaosod, Anutin terminó de confirmar su posición: “No hay negociaciones de alto el fuego, y todavía no es la hora de emprenderlas”, hizo saber.

Aunque su homólogo camboyano sí ha aceptado la tregua mediada por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, el país ha cerrado la frontera con Tailandia en el fragor de los combates, mientras las fuerzas tailandesas insisten en no cesar los ataques.