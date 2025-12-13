Trump insiste en ataques por tierra, pero matiza: "Va a empezar a suceder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela, aunque poco después matizó que estas operaciones son contra “gente horrible que está trayendo drogas” a Estados Unidos y no tienen por qué ser estrictamente en territorio venezolano.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder“, indicó Trump al ser preguntado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Sin embargo, el mandatario rápidamente sostuvo que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos”.

Cifras del narcotráfico y ataques en el Caribe

Trump señaló que el Gobierno estadounidense ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, asegurando que se ha reducido “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”. El presidente se refirió así a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga, operaciones que han generado acusaciones de “asesinatos extrajudiciales” y que ya han dejado más de 80 fallecidos.

El mandatario bromeó sobre la peligrosa zona de las operaciones: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos no quiso revelar cuáles serán sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, tras la reciente incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano.

Críticas a Colombia y la seguridad fronteriza

Asimismo, Trump dirigió críticas contra Colombia —como ya hizo al asegurar que su presidente Gustavo Petro sería “el siguiente” en la lucha contra el narcotráfico—, aunque quiso diferenciarlo de la situación venezolana. “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, aseveró.

Finalmente, Trump comparó la situación con una “guerra” al asegurar: “Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas“.