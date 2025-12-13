Ya está operativa la Comisaría Virtual: más de 11 mil excusas para no votar registradas hasta ahora

Carabineros informó que desde las 8 horas de hoy sábado mantiene activo en la página de la Comisaría Virtual el trámite para excusarse de votar mañana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El proceso, a las 11:00 am, lleva acogidas más de 11 mil excusas de ciudadanos que se encontrarán a más de 200 kilómetros de su local de votación, que es el único motivo por el cual se puede realizar esta gestión.

El jefe de la Zona Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz, comentó que “se tomaron medidas para mitigar la congestión que provocó intermitencias en la primera vuelta por el peak de usuarios de la Comisaría Virtual, se amplió el horario y eso nos va a permitir descongestionar todo este proceso”.

También se implementaron banners informativos en la página de la comisaría virtual, con el objetivo de que cada persona pueda observar los horarios en los que más solicitudes recurrentes hubo durante la jornada electoral anterior, para que puedan planificar su ingreso a la plataforma.

Finalmente, Carabineros enfatizó que no basta solo con realizar el trámite virtualmente, sino que cada ciudadano que realice esta gestión debe después acercarse físicamente a una unidad policial para validarlo.