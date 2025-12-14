Al menos dos muertos y 8 heridos graves en tiroteo en universidad de EE.UU.

Al menos dos personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, estado de Rhode Island, según informaron desde la propia institución estadounidense.

“Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento”, comunicó la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.

Momentos antes, la Policía de Providence notificó la presencia de un tirador activo, así como “múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown“. “Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden”, avanzó la Policía de Providence en la misma red social.

El mismo cuerpo policial informó asimismo en un primer momento —también a través de redes sociales— de “disparos cerca de la calle Governor”, instando a los vecinos de la zona a permanecer “en los refugios”. “Aléjense. Las fuerzas de seguridad están respondiendo”, indicaron.

“Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación”, concluyó la institución educativa, que rectificó las informaciones previas sobre la detención de una persona sospechosa. “La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa la búsqueda”, señaló.