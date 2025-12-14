Australia: al menos 12 muertos en un tiroteo en la popular playa de Bondi, en Sidney

Al menos 12 muertos en un ataque terrorista perpetrado el domingo 14 de diciembre en la famosa playa de Bondi, en Sidney. Uno de los dos agresores fue abatido por la policía, mientras que el segundo se encuentra en estado crítico. El tiroteo iba dirigido contra la comunidad judía, que organizaba un evento en la playa para celebrar el primer día de Hanukkah.

Timothy Brant-Coles, un turista británico que presenció el tiroteo, dijo a la AFP que vio “dos tiradores vestidos de negro y armados con rifles semiautomáticos” en esta playa, la más famosa de Australia, que durante el fin de semana se llena de turistas, nadadores y surfistas.

El balance es grave: al menos 12 personas murieron, según informó la policía, entre ellas uno de los dos tiradores. El segundo agresor fue detenido y se encuentra en estado crítico. El ataque también dejó 29 heridos, entre ellos dos policías.

“Las escenas en Bondi son impactantes y estremecedoras”, escribió el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado publicado en las redes sociales. “Mis pensamientos están con todas las personas afectadas”, añadió.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

La policía pide evitar la zona

Las autoridades afirmaron que ya no hay ninguna amenaza activa, pero instaron a la población a evitar la zona, de acuerdo a la cadena australiana ABC. La policía había anunciado inicialmente un “incidente en curso” en la playa y ordenado al público que evitara la zona y “se pusiera a salvo”.

La policía australiana encontró un “artefacto explosivo improvisado” en un coche vinculado a uno de los sospechosos del tiroteo.

“Hemos encontrado un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al delincuente fallecido”, declaró el comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.

Un ataque “dirigido contra la comunidad judía el primer día de Hanukkah”

Según la BBC, en la playa de Bondi se celebraba un evento que marcaba el primer día de la festividad judía de Hannukah. Un cartel del evento, titulado “Chanuka by the Sea 2025”, indicaba que iba a tener lugar cerca del parque infantil de la playa a partir de las 17:00 AEDT (6:00 GMT) del domingo, organizado por el centro judío Chabad de Bondi.

Sin embargo, la policía declaró que, en ese momento, no era posible determinar si el incidente estaba relacionado con la festividad de Hanukkah que se celebraba en la playa.

A pesar de la declaración de la policía, el presidente israelí, Isaac Herzog, condenó un “cruel ataque contra los judíos” y pidió a Australia que luchara más contra el antisemitismo. “En este mismo momento, nuestros hermanos y hermanas de Sidney, Australia, han sido atacados por terroristas despreciables en un ataque muy cruel contra judíos que habían acudido a Bondi Beach para encender la primera vela de Hanukkah”, declaró en un discurso pronunciado durante un acto en Jerusalén.

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo fue “una tragedia, pero completamente previsible” y denunció que el Gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.