Carolina Tohá y mensajes de Lipigas: "Si hubiera tenido un llamado a votar por Jara, estaría ardiendo la mitad del país"

Carolina Tohá, excandidata presidencial, se refirió a la polémica generada por el envío de mensajes políticos a favor de José Antonio Kast a través de la aplicación de la empresa Lipigas. Diversos usuarios denunciaron en redes sociales haber recibido notificaciones esta mañana con llamados explícitos a votar por el candidato republicano, mensajes que además contenían frases de odio en contra de inmigrantes.

Ante los hechos, Lipigas atribuyó lo ocurrido a un “acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”, informando que se ingresó una denuncia formal ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Consultada sobre el caso tras ejercer su voto, la exministra Tohá afirmó que “cuando vienen las elecciones, siempre hay cosas que se discuten, pero hay cosas que uno quiere que no cambien. Yo al menos no quiero que cambie que en Chile respetamos las reglas electorales“. A

“Las elecciones son limpias, nadie tiene la fuerza suficiente, ni socialmente se acepta, que intervenga en esa manifestación de voluntad, y lo que quiera que hayan sido esos mensajes que llegaron a través de la cuenta de esta empresa, es algo inadmisible que se debe esclarecer y establecer la responsabilidad, aplicando las sanciones del caso”, destacó.

En tanto, Tohá sostuvo que: “Si hubiera tenido detrás un llamado a votar por Jeannette Jara, les aseguro que hoy día estaría ardiendo la mitad del país. Entonces, da lo mismo quién haya sido la candidatura nominada; no es aceptable ninguna intervención en el día de hoy que se respeta ese silencio electoral que es tan importante en nuestra legislación y que en el mundo entero nos respetan por eso también”.