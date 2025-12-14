El día después: quiénes acompañarán a Kast en su cita con el Presidente Boric

La reunión de coordinación entre el Presidente en ejercicio y el electo volverá a marcar uno de los hitos del proceso presidencial. Tal como ocurrió en 2021, el próximo Mandatario acudirá a La Moneda al día siguiente de la elección para sostener una cita de trabajo con Gabriel Boric, instancia clave para iniciar el traspaso de mando y definir los primeros lineamientos del cambio de gobierno.

Hace cuatro años, fue el entonces presidente Sebastián Piñera quien realizó la tradicional llamada telefónica para invitar a Boric al Palacio de Gobierno. “Quiero invitarlo mañana a que tengamos una reunión de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile”, le señaló en esa ocasión. La decisión de trasladar el encuentro a La Moneda, y no al domicilio del presidente electo como dictaba la costumbre, respondió a razones logísticas, dado que Boric vivía entonces en un pequeño departamento del barrio Bellas Artes.

Según La Tercera, el esquema se repetirá tras la elección de este domingo. La cita contemplará la participación de tres integrantes del equipo de Kast, mientras que Boric estará acompañado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el titular de Hacienda, Nicolás Grau; la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La definición de quiénes asistirán junto al próximo Presidente no es un detalle menor. En 2021, Boric acudió a la reunión con Piñera acompañado por Izkia Siches y Giorgio Jackson, quienes posteriormente integraron el primer gabinete y el comité político de su administración.

En el comando de José Antonio Kast, la decisión aún no se encuentra completamente zanjada. Hasta el cierre de esta edición, su equipo afinaba aspectos operativos y políticos de la jornada electoral y los días posteriores. No obstante, ha trascendido que uno de los nombres con mayores opciones de acompañarlo en caso de triunfo es el de su jefe de campaña, Martín Arrau, quien ha mantenido contacto directo con el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán.

En el sector también consideran como una opción al timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, recientemente electo senador. Sin embargo, no se descarta que Kast opte por un gesto político más amplio, incorporando a representantes de Chile Vamos o de otros partidos de centro que han manifestado su respaldo.

Lo que sí se encuentra coordinado es el protocolo entre ambos comandos una vez que el Servicio Electoral comience a entregar resultados concluyentes. Tras el sorteo del debate Anatel, el senador Daniel Núñez, jefe estratégico de la campaña de Jara, y Cristián Valenzuela, principal asesor de Kast, quedaron en contacto para coordinar los gestos institucionales posteriores al conteo.

Estos ritos incluyen el eventual traslado del candidato derrotado al comando del vencedor para reconocer el resultado, tal como ocurrió en 2021, cuando José Antonio Kast acudió al Hotel El Fundador para saludar a Gabriel Boric tras conocerse su triunfo.