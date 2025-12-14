Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Expresidente Frei: "Chile necesita diálogo y conversación (...) buscar acuerdos que son necesarios para progresar"

Alcanzar consensos políticos "dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar lo que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son", sostuvo.

Alcanzar consensos políticos "dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar lo que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son", sostuvo.

Presidenciales

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle acudió al colegio Villa María Academy, ubicado en Las Condes, para emitir su voto en el marco del balotaje presidencial, y afirmó que el país, “a partir de mañana, necesita diálogo”.

“La decisión de hoy evidentemente marcará la política chilena en los próximos años y, por lo tanto, es doblemente importante no solamente pensar en el bien común, sino que también -y sobre todo- pensar en el interés superior del país”, indicó.

Asimismo, el exmandatario afirmó que: “El futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo y conversación, como lo hicimos durante muchos años. Buscar acuerdos, que son necesarios para progresar. Estando todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar”.

En esa misma línea, el exgobernante remarcó que alcanzar consensos políticos “dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar lo que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son”, sostuvo.

“Reitero mi llamado: yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo, y espero que esa sea la tónica de los próximos años”, expresó el exmandatario.

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