Jara reconoce derrota y llama a Kast para "desearle éxito por el bien de Chile"

A través de su cuenta de X, Jeannette Jara reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial y felicitó a José Antonio Kast, quien resultó electo como nuevo Presidente de la República. La candidata confirmó que ya se comunicó directamente con el Mandatario electo para hacerle llegar sus buenos deseos.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó en la red social.

En la misma declaración, la exministra dirigió un mensaje a sus partidarios, asegurando la continuidad del proyecto político que representó en su campaña. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, afirmó.

Jara enfatizó su compromiso permanente con el país y con quienes la acompañaron, subrayando que la labor continuará más allá del resultado de las urnas. Así, la exautoridad cerró su intervención con una frase dirigida a sus adherentes: “Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”.