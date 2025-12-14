Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast

La candidata presidencial oficialista presentó una denuncia ante el Servel tras recibir antecedentes sobre mensajes que llamaban a votar por José Antonio Kast luego del fin del período legal de propaganda electoral.

La candidata presidencial oficialista presentó una denuncia ante el Servel tras recibir antecedentes sobre mensajes que llamaban a votar por José Antonio Kast luego del fin del período legal de propaganda electoral.

Presidenciales

La candidata presidencial Jeannette Jara denunció ante el Servicio Electoral (Servel) un presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo por parte de la empresa Lipigas, que habrían instado a votar por José Antonio Kast.

A través de sus redes sociales, Jara informó que su comando ingresó una denuncia formal ante el Servel, subrayando que estos antecedentes deben ser investigados por la autoridad electoral. “Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña”, señaló la candidata.

En un comunicado público, su comando indicó que “hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”. Además, advirtieron que “este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, confirmando que la denuncia formal busca que el Servel adopte todas las medidas legales correspondientes.

El comunicado también enfatizó que estas acciones “podrían constituir un abuso en el uso de los datos personales proporcionados por los clientes con fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”. La candidatura hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier mensaje recibido ante el Servel, buscando resguardar la transparencia del proceso electoral.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter solicitó al Servel investigar eventuales infracciones graves a la Ley Electoral, señalando que la utilización de bases de datos de clientes por empresas privadas en campañas políticas está expresamente prohibida. Winter pidió que se informe sobre denuncias formales, posibles sanciones y derivación de antecedentes a organismos competentes, incluyendo el Ministerio Público si corresponde.

“El respeto a las reglas es una condición básica de la democracia. Cuando una empresa utiliza sus plataformas y bases de datos para intervenir en una elección, corresponde que las instituciones investiguen con rigor y total transparencia”, afirmó el parlamentario.

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