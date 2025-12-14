José Antonio Kast gana por amplia ventaja: la extrema derecha llega por primera vez a La Moneda

El 25,37% de los votos escrutados evidencia un resultado irreversible: José Antonio Kast fue elegido para ser el próximo Presidente de la República. El líder del Partido Republicano llegará a La Moneda con el objetivo de implementar lo que ha definido como un “Gobierno de emergencia”.

El exdiputado de la UDI centró su discurso de campaña en temas de seguridad y migración, evitando los llamados temas valóricos para su sector, como el aborto y las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Gran parte de su narrativa se construyó en base a las críticas contra la administración del Presidente Gabriel Boric, presentándose a sí mismo y a su proyecto como la “salida” necesaria a lo que calificó como un “mal gobierno”.

La victoria de José Antonio Kast representa la llegada de la ultraderecha al Palacio Presidencial. Además, su triunfo tiene una carga simbólica histórica, pues es la primera vez que una figura política que apoyó la opción del “Si” en el plebiscito de 1988 estará al mando del país.

El 11 de marzo de 2026 el Mandatario electo asumirá su liderazgo con un Congreso Nacional que se inclina mayormente a la derecha. Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo tendrá un Parlamento favorable para impulsar las reformas y proyectos de ley que comprometió en su programa de gobierno.

En detalle, de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, 42 de los parlamentarios electos pertenecen a la coalición Cambio por Chile —integrada por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario—; seguidos de 34 representantes de Chile Grande y Unido que contempla a la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli).

En cuanto al Senado, de las 23 autoridades que también asumirán en marzo del próximo año y se mantendrán en el cargo hasta 2034, 6 son de Cambio por Chile y 5 a Chile Grande y Unido.

Propuestas centrales del presidente electo, José Antonio Kast

Economía

El programa económico del Mandatario electo giró en torno a dos ejes polémicos que generaron cuestionamientos tanto desde el oficialismo como desde sectores de la derecha tradicional. El más destacado es un ambicioso ajuste fiscal que busca reducir el gasto público en USD$6.000 millones en un plazo de 18 meses. Aunque no ha entregado el detalle completo de su implementación, Kast ha señalado que los recortes se enfocarán en áreas como la eliminación de designaciones por influencia política (“apitutados”) y una revisión de los procedimientos para la emisión de licencias médicas.

Pensiones

En el ámbito previsional, su compromiso es impulsar el “Chao préstamo”. Es decir, poner fin al mecanismo de préstamo obligatorio del 1,5% de los fondos de los cotizantes al Estado, establecido en la última reforma. El líder republicano aseguró que su política de contención del gasto no implicará una reducción de los beneficios sociales vigentes, haciendo especial énfasis en la continuidad de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Paralelamente, en materia impositiva, prometió eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda.

Migración

La gestión de la migración irregular fue un pilar de su propuesta. Más allá de la polémica idea de una zanja fronteriza planteada en el pasado, focalizó su discurso en un plan de deportaciones aceleradas, que contempla financiar alrededor de 2 mil vuelos para el retorno de personas en situación migratoria irregular a sus países de origen, con un costo estimado de 300 millones de dólares. Incluso ha sugerido la posibilidad de que los migrantes “colaboren” con el financiamiento de sus propios pasajes de regreso.

Seguridad Pública

Bajo el nombre de “Plan Implacable”, Kast plantea una estrategia integral para combatir el crimen organizado. Las iniciativas incluyen la construcción de cárceles de máxima seguridad con régimen de aislamiento total para líderes narcotraficantes, la prohibición de los denominados “narcofunerales”, un aumento en las penas para delitos cometidos por bandas criminales, una revisión de los alcances de la legítima defensa y el despliegue de fuerzas especiales para recuperar territorios controlados por la delincuencia.

Salud

La máxima prioridad de su agenda en salud es la eliminación de las listas de espera en la red pública. Para ello, anunció el “Plan Zero”, que contempla derivar masivamente pacientes al sector privado, con una inversión única estimada en 770 millones de dólares. Según Kast, estos recursos se obtendrán reorientando el gasto público desde rubros políticos hacia lo social. Adicionalmente, impulsará una reforma al sistema laboral de los funcionarios de salud, con el objetivo declarado de “terminar con los privilegios gremiales”.

Vivienda

Para enfrentar el déficit habitacional, propone la “Operación Sitio 3.0”, un programa que otorgaría subsidios directos de hasta 1.000 UF (aproximadamente 39 millones de pesos) para la adquisición de terrenos o procesos de autoconstrucción. El plan también busca agilizar de manera significativa la tramitación de permisos de edificación y de recepción final de las obras.