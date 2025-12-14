José Antonio Kast: "Quien gane va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, concurrió con su esposa, alcaldes, concejales, parlamentarios y adherentes a votar al local ubicado en la comuna de Paine.

Tras emitir su sufragio, el abanderado respondió las preguntas de la prensa y se refirió a las declaraciones que temprano formuló el Presidente Gabriel Boric, en el sentido de que quien llegue a La Moneda represente los intereses de todo el país y que el traspaso se realice de modo transparente y sin omisiones.

“Tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asuma el cargo tendrá una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tiene color político”, dijo Kast.

“Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia y como les decía, fui concejal aquí, en la zona, fui diputado por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que había ciertos momentos en que tenemos que tener unidad. Si hoy fuéramos electos, como equipo vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, agregó.

Consultado por la reacción del sector que hoy no resulte vencedor, Kast indicó que: “Si hacemos memoria de lo ocurrido en todos los procesos electorales del último tiempo, cuando me tocó la primera vez perder contra Sebastián Piñera fui a apoyarlo para que ganáramos y cuando me tocó perder en la segunda vuelta fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. No tuve ningún problema en ir a saludarlo. Hubo una situación de respeto y espero que eso se siga manteniendo en el tiempo”.