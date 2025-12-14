Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


José Antonio Kast: "Quien gane va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos"

"Si hoy fuéramos electos, como equipo vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, señaló el candidato del Partido Republicano.

"Si hoy fuéramos electos, como equipo vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, señaló el candidato del Partido Republicano.

Presidenciales

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, concurrió con su esposa, alcaldes, concejales, parlamentarios y adherentes a votar al local ubicado en la comuna de Paine.

Tras emitir su sufragio, el abanderado respondió las preguntas de la prensa y se refirió a las declaraciones que temprano formuló el Presidente Gabriel Boric, en el sentido de que quien llegue a La Moneda represente los intereses de todo el país y que el traspaso se realice de modo transparente y sin omisiones.

“Tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser Presidenta o Presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asuma el cargo tendrá una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tiene color político”, dijo Kast.

“Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia y como les decía, fui concejal aquí, en la zona, fui diputado por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que había ciertos momentos en que tenemos que tener unidad. Si hoy fuéramos electos, como equipo vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, agregó.

Consultado por la reacción del sector que hoy no resulte vencedor, Kast indicó que: “Si hacemos memoria de lo ocurrido en todos los procesos electorales del último tiempo, cuando me tocó la primera vez perder contra Sebastián Piñera fui a apoyarlo para que ganáramos y cuando me tocó perder en la segunda vuelta fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. No tuve ningún problema en ir a saludarlo. Hubo una situación de respeto y espero que eso se siga manteniendo en el tiempo”.

 

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