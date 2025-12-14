Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Kaiser reiteró que no busca un ministerio en eventual gobierno de Kast

El exabanderado abordó las condiciones de apoyo a una posible administración republicana, estableciendo límites en materia tributaria y valórica. Además, destacó la importancia de la dimensión cultural en la agenda política.

El exabanderado abordó las condiciones de apoyo a una posible administración republicana, estableciendo límites en materia tributaria y valórica. Además, destacó la importancia de la dimensión cultural en la agenda política.

Presidenciales

El excandidato presidencial Johannes Kaiser se refirió este domingo a la posibilidad de integrarse a un eventual gobierno de José Antonio Kast, en caso de que este resulte vencedor en las elecciones presidenciales.

Tras votar en el Liceo 7 de Providencia, el diputado Nacional Libertario descartó cualquier aspiración ministerial. “Yo no estoy buscando una cartera”, aseguró.

Kaiser precisó que la definición de cargos corresponde exclusivamente al Presidente de la República. “Ese es un tema que tiene que decidir el señor Presidente de la República. Yo no oso llegar a hablar de un puesto en el gabinete, creo que sería una falta de respeto”, afirmó.

“Respecto de esa decisión, que es autónoma de él, vamos a iniciar conversaciones y vamos a ver si podemos efectivamente llegar a un punto de acuerdo que nos permita integrarnos de manera productiva a un eventual gobierno”, destacó.

En la misma línea, al ser consultado sobre la opción de asumir como ministro de Defensa, sostuvo que: “Los que entran como posibles ministros de Defensa salen haciendo otra cosa, normalmente en el sector privado. Yo no estoy buscando una cartera”.

El exabanderado también abordó las condiciones de apoyo a un eventual gobierno de Kast, estableciendo límites en materia tributaria y valórica. “Evidentemente no nos obligue a nosotros a votar a favor de la subida de impuestos, o nuevas tarifas, mayores regulaciones, no nos obligue a crear nuevas institucionalidades para operadores políticos, o avalar el aumento del tamaño del Estado, eso está absolutamente descartado”, señaló.

Al finalizar, destacó la importancia de la dimensión cultural en la agenda política. “La batalla cultural es también esencial. Tenemos que hacer funcionar nuestros colegios y nuestro sistema educacional, porque sin eso estamos condenando a generaciones completas”, enfatizó.

El diputado adelantó que, tras emitir su voto, almorzará con sus amigos y familia, y pasadas las 18 horas, se trasladará al comando de José Antonio Kast para esperar ahí los resultados.

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